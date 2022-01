Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

(Em atualização)

Absolvido de todos os crimes no caso Tancos, o ex-ministro da Defesa disse esta sexta-feira, à saída do tribunal, em Santarém, que sai do processo “com a cabeça levantada” e mantém que “não houve qualquer falha ética”.

“Entrei neste processo com a cabeça levantada, passei por este processo com a cabeça levantada e saio deste processo com a cabeça levantada, isso para mim era, como podem compreender, muito importante”, disse, em declarações aos jornalistas.

O ex-ministro acrescenta que tanto o Ministério Público como o coletivo confirmaram “plenamente aquilo que sempre disse que era a verdade”. É importante verificar que saio deste processo sem reparo e isso para mim individualmente é muito importante”, frisou. Questionado sobre se se sente frustrado por ter tido de se demitir, Azeredo quis esclarecer: “Não tive de me demitir por causa de processo nenhum, por causa da questão de tantos. Foi uma decisão que tomei em consciência.”

E falhou eticamente? “Não houve qualquer falha ética, no meu entender.”

Azeredo Lopes foi absolvido pelo tribunal de Santarém dos crimes de abuso de poder, favorecimento pessoal de funcionário e de denegação de justiça por que vinha acusado pelo Ministério Público. A justiça considerou que não ficou provado que o ex-ministro sabia da investigação paralela da Polícia Judiciária Militar.