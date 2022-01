Este artigo é da autoria de Alaska Seafood.

Apreciar os produtos do Alaska tornou-se uma opção ao alcance de todos, mas de 10 a 16 de janeiro de 2022, durante a Semana Selvagem, em Lisboa, poderá prová-los pelas mãos de grandes Chefes nos restaurantes Espada, Lobo Mau, Mãe Restaurante, Okah, Osso Bento, Plano, Pastus, Soão, Sushi Café e Zambeze. Uma excelente oportunidade para saborear diferentes pratos provando os peixes do mar do Alaska com selo de qualidade, saúde e sustentabilidade.

O Alaska Seafood Month chega à Europa com vista a ajudar a melhorar as resoluções de Ano Novo. Apostar em produtos bons e saudáveis, ​​mas que também respeitem o meio ambiente, torna-se cada vez mais fácil.

O peixe selvagem do Alaska é caracterizado por ser uma grande fonte de origem natural de ómega-3, essencial para a saúde cardiovascular, (para a) supressão de respostas inflamatórias, (para o) funcionamento do cérebro e (para) dietas para mulheres durante a gravidez e amamentação, bem como para crianças. Tem também uma alta percentagem de vitaminas e minerais essenciais, incluindo as vitaminas E, A, D e B-12. Além disso, fornece uma proteína completa e de alta qualidade que mantém os músculos e ossos fortes e saudáveis. Da mesma forma, vários estudos afirmam que o seu consumo reduz o risco de doenças como Alzheimer, demência ou deterioração cognitiva por razões genéticas.

Estes benefícios estão ligados ao modo de vida selvagem, natural e íntegro destes peixes e mariscos que habitam as águas cristalinas e limpas do Alaska. Um ecossistema protegido pela Constituição do Alaska que regula o uso, o desenvolvimento e a conservação dos peixes, com base no princípio da produção sustentável, é a referência mundial na gestão pesqueira responsável e sustentável. Desta forma, fica garantida a sobrevivência a longo prazo da espécie, dos ecossistemas que a rodeiam e das comunidades que vivem da pesca.

No Alaska, são pescadas cinco espécies de salmão do Pacífico, (ordenadas da menor para a maior proporção de captura): salmão real, salmão prateado, salmão keta, salmão vermelho e salmão rosa. Cada um com as suas especificidades, ciclo de vida, dimensão e alimentação diferentes.

O peixe selvagem do Alaska, devido à sua grande qualidade, sempre foi destinado a restaurantes luxo, onde se apostava nas características culinárias e nutricionais destes produtos selvagens. No entanto, hoje em dia não faz apenas parte da escolha dos grandes chefes, são também uma opção saudável e sustentável para a cozinha do dia-a-dia de toda a gente, uma vez que estes produtos estão cada vez mais acessíveis.