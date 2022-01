Cada pessoa usou, em média, apps móveis durante quase 5 horas por dia em 2021

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em 2021, foram feitos 230 mil milhões de downloads de apps e gastos 148,5 mil milhões de euros em compras em aplicações.

O Tik Tok foi a app mais vezes instalada, e os seus utilizadores passaram na aplicação 90% mais tempo em relação a 2020. Segundo a App Annie, companhia de análise de dados que realizou o relatório, a meio deste ano, o Tik Tok irá ultrapassar os 1,5 mil milhões de utilizadores.

O grande ecrã esta a morrer lentamente, enquanto que os dispositivos móveis continuam a bater recordes em virtualmente qualquer categoria — tempo gasto, downloads e receitas”, explicou à BBC o diretor executivo da App Annie.

Em média, cada pessoa passou, no ano passado, quatro horas e 48 minutos por dia em apps móveis, um aumento de 30% quando comparado com 2019. Do tempo gasto diariamente, sete em cada dez minutos foi passado nas aplicações dedicadas a redes sociais, fotos e vídeos.

O estudo foi realizado em 10 países, como a Turquia, a Índia, o Japão, os Estados Unidos da América, México, Singapura e Canadá. Dos dez, os habitantes do Brasil, da Indonésia e da Coreia do Sul são os que mais tempo passam em aplicações — mais de cinco horas diárias.