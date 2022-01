Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Se esta contabilidade fosse feita há dois anos, nos debates da campanha eleitoral de 2019, há uma conta que seria, no mínimo, improvável: ver Rui Rio, no frente a frente com António Costa, a mencionar mais vezes a geringonça do que o próprio arquiteto dessa solução.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Fazendo as contas às palavras em que um e outro mais insistiram durante o debate — o Observador definiu algumas palavras-chave à partida e foi acrescentando outras à lista, à medida que se tornavam relevantes — na primeira parte do confronto, relativa às hipóteses de governabilidade do país após as eleições de 30 de janeiro, Rio agarrou por três vezes na palavra geringonça para frisar o falhanço da solução… ou para lembrar que se Pedro Nuno Santos suceder a António Costa, ela ainda pode voltar. Foi a mesma fórmula que usou quando mencionou uma das palavras mais referidas do debate, o Orçamento: não exatamente para falar do que planeia entregar se for primeiro-ministro, mas para falar sobretudo do OE2022, que falhou no Parlamento.

Se Rio falou em Orçamento oito vezes, Costa fê-lo seis — sempre para apontar ao futuro e garantir que tem soluções, até mesmo na mão, e prontas a entregar ao país, ou não tivesse acabado o debate a acenar com o dossiê plastificado em que guarda o Orçamento, de olhos nas câmaras televisivas. Rio acabaria por ironizar: “A seguir à descoberta do caminho para a Índia deve ser a coisa mais importante do país.”

E, se o líder do PSD insistiu no Orçamento que falhou e na ideia de que Costa não tem caminho para fazer — até porque não tem parceiros com que o aprovar –, o próprio primeiro-ministro pegou na ideia de “crise” (por cinco vezes). A ideia era clara: fazer passar a imagem de uma crise que não foi criada pelo PS e que quer resolver, a juntar à pandemia (mencionada quatro vezes por Costa e três por Rio).

Em termos temáticos, os números também são reveladores: de salários, o tema que tem dominado a pré-campanha e que há de transitar para o período oficial de campanha, o primeiro-ministro falou 16 vezes e o líder do PSD 12 — mas Costa usou o termo muitas dessas vezes para acusar Rio de não querer aumentar o salário mínimo (o PSD quererá fazê-lo, mas o aumento dependerá do estado da economia e da produtividade, explicou o social-democrata). De Saúde ou SNS, foram 10 contra 12 referências, com Rio a aproveitar os fracassos desta governação, incluindo o número elevado de portugueses sem médico de família e as listas de espera, e Costa a aproveitar uma proposta de revisão constitucional do PSD (que retiraria o termo “SNS preferencialmente gratuito” para referir que ninguém pode deixar de ser tratado) para acusar Rio de querer pôr a classe média a pagar o serviço da Saúde.

Ainda em termos setoriais, o tema não foi trazido para cima da mesa pelos moderadores, mas Costa falou oito vezes de Segurança Social para disparar contra Rio (que falou duas) e acusar o PSD de querer um sistema misto e não público. Rio acabaria a garantir que, para ambos estes temas, a ideia que defende são sistemas públicos, pelo menos preferencialmente. Também nos impostos divergiram: naturalmente, Costa falou mais do IRS (seis vezes) para fazer promessas de redução a famílias, classe média e jovens; e Rio falou mais do IRC (sete vezes) para dizer que primeiro é preciso aliviar as empresas e apostar na produtividade.

Referências várias ainda para a TAP (oito de Costa, quatro de Rio) num tema em que o líder do PSD atacou forte e acusou a empresa de ser “a companhia de bandeira espanhola ou de outro país qualquer”, considerando a cobertura territorial e o serviço da TAP “revoltantes”. No fim de mais de uma hora de debate, só sobrou uma única referência ao Plano de Recuperação e Resiliência — um contraste evidente com a campanha autárquica, em que Costa usou de forma constante as referências aos milhões do plano europeu.