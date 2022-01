"O mesmo VAR validou um golo precedido de ilegalidade, ficando a dever quatro pontos que Benfica devia ter a mais"

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“Que VAR é este que valida este golo?”. À semelhança do que aconteceu na semana passada, apontando aí para a comparação entre um golo validado ao Estoril frente ao Benfica e um outro invalidado ao Estoril com o FC Porto, o Twitter dos encarnados voltou a comentar a arbitragem de um jogo, neste caso a receção das águias ao Moreirense. E o motivo das queixas era claro: o golo dos visitantes, com um adiantamento de Rafael Martins que, sem tocar na bola, tem intervenção direta no lance do autogolo de Gilberto.

De sábado para domingo, a guarda não baixou e, na newsletter do clube, voltaram as críticas ao VAR, entre pedidos de esclarecimento ao Conselho de Arbitragem e críticas aos minhotos. “Pela segunda vez esta época, o mesmo VAR, Bruno Esteves, validou um golo precedido de ilegalidade, ficando a dever à verdade desportiva do Campeonato quatro pontos que o Benfica deveria ter a mais nesta altura”, referiu.

“No golo do Moreirense, ontem [sábado], no Estádio da Luz, Rafael Martins está em clara posição de fora de jogo, interferindo na jogada e tendo sido parte ativa na carambola da qual resultou o golo adversário. Este mesmo VAR, Bruno Esteves, que não viu o empurrão a Gonçalo Ramos no último minuto do jogo contra o Estoril, e do qual redundou o empate adversário, avaliou ontem, erradamente, uma não interferência de Rafael Martins na jogada que coloca o Benfica a perder na partida diante do Moreirense”, prosseguiu o texto da newsletter dos encarnados, falando sobre o que irá fazer no futuro.

[Ouça aqui a análise do ex-árbitro Pedro Henriques na Rádio Observador]

“O Benfica vai, por isso, questionar o Conselho de Arbitragem sobre que medidas serão tomadas para que situações como esta não se repitam. E exigirá uma resposta clara sobre a matéria. Nesse sentido, o Benfica renova a sua exigência de verdade e equidade em todos os jogos do Campeonato, lembrando igualmente que também no jogo do Dragão para o Campeonato foi prejudicado por omissão do VAR no golo de Fábio Vieira”, prosseguiu, abordando também o primeiro golo dos portistas na 16.ª jornada.

“Por último, uma nota para o antijogo da equipa do Moreirense, desde o primeiro minuto do jogo, com a complacência, para não dizer patrocínio, do árbitro de campo, Rui Costa. Um infindável ror de tempo perdido a cada pontapé de baliza, lançamento lateral, canto ou falta. É mesmo este tipo de abordagem que pretendemos para valorizar o futebol português?”, concluiu o texto dos encarnados.

[Clique na imagem para ver o golo do Moreirense frente ao Benfica na Luz em vídeo]