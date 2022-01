A equipa que faz muitos cruzamentos mas ainda não saiu da encruzilhada (a crónica do Benfica-Moreirense)

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A dada altura, durante a noite do passado sábado, parecia que tinha saído a lotaria a Nélson Veríssimo. Depois de uma jornada em que o Benfica ficou a sete pontos dos principais rivais, o Sporting tinha perdido nos Açores com o Santa Clara e o FC Porto estava perder na Amoreira com o Estoril — ou seja, e assumindo desde logo que os encarnados iriam derrotar o P. Ferreira no dia seguinte, existia a possibilidade de a distância regressar aos quatro pontos. Os dragões acabaram por ganhar, assim como o Benfica, e os quatro pontos só se tornaram uma realidade em relação aos leões. Mas Veríssimo, sem ganhar a lotaria, ganhou uma aposta: a de que os pontos de desvantagem podem desaparecer de um momento para o outro.

“É difícil mas não é impossível. Noutros anos estivemos em circunstâncias idênticas, umas vezes à frente, outras atrás. O plantel, eu e o presidente estamos alinhados nesse objetivos, que é lutar pelo título nacional. Estamos dentro dessa luta e acreditamos piamente que isso será possível. Na posição em que estamos, o nosso desafio será, encurtando distâncias, chegar ao segundo lugar e depois pensar no primeiro. Acreditamos que ainda é possível alcançar este objetivo. Como tenho referido, e os jogadores também sentem isso, quando há uma ligação entre os adeptos e os jogadores essa nossa força enquanto equipa transcende-se, é maior”, explicou o treinador na antevisão da receção ao Moreirense, agradecendo também a confiança reforçada por Rui Costa na entrevista que deu à BTV a meio da semana.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder Benfica-Moreirense, 1-1 18.ª jornada da Primeira Liga Estádio da Luz, em Lisboa Árbitro: Rui Costa (AF Porto) Benfica: Vlachodimos, Gilberto (Lázaro, 73′), Otamendi, Morato, Grimaldo, Rafa (Pizzi, 82′), Weigl, João Mário (Gonçalo Ramos, 82′), Paulo Bernardo (Yaremchuk, 73′), Darwin, Seferovic (Diogo Gonçalves, 60′) PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR Suplentes não utilizados: Helton Leite, Vertonghen, Meïté, André Almeida Treinador: Nélson Veríssimo Moreirense: Kewin Silva, Artur Jorge, Steven Vitória, Pablo, Paulinho (Matheus Silva, 84′), Fábio Pacheco (Franco, 84′), Pedro Amador, Ibrahima Camará, Yan Matheus (Felipe Pires, 77′), Rafael Martins (André Luís, 70′), Walterson (Derik, 70′) Suplentes não utilizados: Pasinato, Rodrigo Conceição, Jambor, Galego Treinador: Ricardo Sá Pinto Golos: Gilberto (ag, 61′), Darwin (65′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Fábio Pacheco (40′), a Rafael Martins (45+1′), a Rafa (56′), a Paulinho (72′), a Otamendi (86′), a Artur Jorge (89′), a Kewin Silva (90+6′), a Grimaldo (90+6′)

Esta jornada, o Benfica era o primeiro a entrar em campo e podia desde logo garantir que ia, pelo menos, manter as tais distâncias que precisa de encurtar. Sem Everton, que testou positivo à Covid-19, e ainda sem Vertonghen, que permanece em isolamento por também estar infetado, Nélson Veríssimo contava com os regressos de Vlachodimos, Pizzi, Meïté e Yaremchuk e mantinha o 4x4x2 com a estreia de Paulo Bernardo como titular e reinclusão de Darwin no ataque ao lado de Seferovic e em detrimento de Gonçalo Ramos. Do outro lado, no segundo jogo ao comando do Moreirense, Ricardo Sá Pinto já não contava com o defesa Abdu Conté, que já trocou a equipa de Moreira de Cónegos pelos franceses do Troyes neste mercado de inverno, e Filipe Soares, que deve rumar ao PAOK e já não era opção.

Ainda assim, e apesar de ter desmantelado o sistema de três centrais e implementado o 4x4x2 logo no primeiro momento em que chegou ao comando técnico encarnado, Veríssimo lembrou ao longo da semana que não pretende “estancar” a equipa. “Não posso garantir que seja um Benfica fechado em 4x4x2. A nossa lógica vai muito de perceber os jogadores que temos, a estratégia adotada para o jogo seguinte e ver qual é a melhor estratégia. Não podemos pensar num Benfica a curto/médio prazo num 4x4x2 estanque. Há o sistema e depois as dinâmicas. Dentro de um posicionamento inicial podemos criar dinâmicas que tocam noutros sistemas táticos. Não é a nossa ideia estancar o Benfica apenas num sistema”, atirou o treinador.

⌚️5' SLB 0-0 MFC ????????Paulo Bernardo faz a estreia como titular na ????Liga Portuguesa pelo ????Benfica aos 19 anos. O jovem médio encarnado tinha sido suplente utilizado em 6 jogos pela equipa principal:

3 Liga

2 Champions

1 Taça da Liga pic.twitter.com/MvUn9kF8r8 — playmakerstats (@playmaker_PT) January 15, 2022

Na Luz, de forma natural, o Benfica começou melhor e mostrou desde logo que pretendia atuar principalmente no meio-campo adversário. Ainda assim, e depois de 10 minutos iniciais em que os encarnados foram totalmente superiores, o Moreirense soltou-se ligeiramente, subiu as linhas e estendeu-se no relvado, obtendo os primeiros remates do jogo: Yan Matheus atirou contra Morato depois de um erro de Seferovic (10′), Camará rematou ao lado de longe e de primeira (12′) e Walterson assinou um pontapé que foi parar às mãos de Vlachodimos (23′). Pelo meio, porém, Rafa acertou na trave com um remate em jeito já no interior da grande área (20′) e quase abriu o marcador num lance que não deixou de ser uma espécie de oásis na complexa primeira parte dos encarnados.

Com o corredor central totalmente obstruído pelos jogadores do Moreirense, que se posicionavam quase sempre e quase todos atrás da linha da bola, o Benfica procurava essencialmente os corredores e dava especial primazia à ala direita. Gilberto aparecia muitas vezes em zonas adiantadas, a combinar com Rafa ou Paulo Bernardo, mas tinha dificuldades em criar desequilíbrios e solucionava as jogadas com cruzamentos muito denunciados e sem consequências. Na linha técnica, Nélson Veríssimo pedia que fosse procurada a verticalidade e a linha de fundo — algo que raramente acontecia e que a defesa do Moreirense tentava evitar a qualquer custo.

???????? 37' | Benfica 0-0 Moreirense Os 15 cruzamentos do SLB até agora Só quando conquistou a linha de fundo teve sucesso#LigaBwin #LigaPortugalBwin #SLBMFC pic.twitter.com/XGqKQHnzmH — GoalPoint.pt (@_Goalpoint) January 15, 2022

A oportunidade de Rafa, ainda assim, tornou o jogo ainda mais desequilibrado. Depois da chance do internacional português, o Moreirense só voltou a conseguir aproximar-se da baliza de Vlachodimos já mesmo à beira do intervalo e limitou-se a defender com praticamente todos os elementos. O Benfica voltou a ficar perto do golo através de Seferovic, que cabeceou ao lado depois de um canto (34′), de João Mário, que também falhou o alvo com um pontapé à meia volta (36′), e de Morato, que também não acertou na baliza (42′), mas não conseguiu mascarar as dificuldades que ia sentido para chegar com perigo a zonas de finalização.

No final da primeira parte, sem golos marcados, os encarnados não tinham qualquer remate enquadrado, Darwin não tinha uma única finalização e a equipa ia usando e abusando de cruzamentos infrutíferos e pouco criativos. Do outro lado, Sá Pinto não escondia a satisfação com uma exibição sofrida e voluntariosa de um Moreirense que tinha como principal objetivo não perder mais pontos do que os rigorosamente necessários na Luz.

???????? INTERVALO | Benfica 0 – 0 Moreirense ???? Cónegos com mais mira na baliza na Luz

???? SLB apostou no “cruzaball” mas com fraca eficácia (3 eficazes em 19)

???? 4 piores ratings do jogo são "encarnados" ????#LigaBwin #LigaPortugalBwin #SLBMFC pic.twitter.com/r2ChVQnu3x — GoalPoint.pt (@_Goalpoint) January 15, 2022

[Carregue nas imagens para ver alguns dos melhores momentos do Benfica-Moreirense:]