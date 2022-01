Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Eram ambições diferentes, mas ambas relativas aos oitavos de final da Taça das Nações Africanas. Do lado dos Camarões, orientados pelo português António Conceição, garantir de vez o primeiro lugar do Grupo A. Já a lusófona equipa de Cabo Verde, que não dependia de si só para isto, queria alcançar um resultado que a colocasse também nos últimos 16 conjuntos da CAN já na fase a eliminar. Os tubarões azuis estavam dependentes do resultado do Burkina Faso, tinham sempre que fazer melhor resultado, mas caso não o conseguissem, tinham pelo menos de assegurar um marcador final e um conjunto de pontos que valesse a Cabo Verde um lugar nos quatro melhores terceiros (que também são apurados).

Nos leões indomáveis de Conceição, que mesmo já apurado manteve boa parte dos titulares (Choupo-Moting ficou de fora numa gestão que tem sido habitual), o primeiro lugar do grupo era essencial e faria com que o treinador conquistasse a terceira fase de grupos nos Camarões, depois da qualificação para a CAN e o acesso aos playoffs de acesso ao Mundial do Qatar, que se realiza no inverno deste ano. O português referiu na antevisão, segundo o jornal O Jogo, que queria uma equipa a sair “motivada e confiante com um triunfo”. “Sabemos que Cabo Verde joga pelo apuramento. Trata-se de uma equipa muito bem organizada, tem muita gente atrás da linha da bola, explora bem a transição da defesa para o ataque e com boa estratégia nas bolas paradas. É preciso estarmos preparados, mando a mesma ambição”, referiu.

A jogar em casa, a equipa dos Camarões tem sentido “carinho e apoio não só no estádio”. Também “nas ruas tem sido um mar de gente”. “É assim, com uma força extra, que os jogadores são incentivados e acicatados para ultrapassarmos as dificuldades”, acrescentou, falando ainda numa “caminhada dura”.

5️⃣th goal of the tournament for Aboubakar Vincent and the stadium erupts. ????????????#AFCONwithJuliet pic.twitter.com/Ik9YfvPxer — Juliet Bawuah (@julietbawuah) January 17, 2022

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Em Yaoundé, os olhos dos adeptos da casa estavam postos sobretudo no capitão camaronês: Vincent Aboubakar. Com quatro golos em dois jogos na competição, o ex-FC Porto está a ser o MVP da CAN até agora, igualando recordes do presidente da federação do seu país. Um tal de Samuel Eto’o. O avançado de 29 anos do Al Nassr igualou Eto’o com golos em três jogos consecutivos na Taça das Nações Africanas e viria, durante o encontro desta segunda-feira, a igualar um outro: chegar aos cinco golos numa CAN, algo que o antigo avançado conseguiu em 2008.

Mesmo com apuramento no bolso, a equipa camaronesa queria assegurar mais uma vitória e foi a equipa mais pressionante durante a primeira parte, num jogo nem sempre bem jogado, mesmo que disputado. O ascendente era camaronês, Cabo Verde procurava sair na velocidade, mas com pouca definição, sendo que o tal golo recordista de Aboubakar, aos 39′, acabou por levar o jogo para o intervalo com um marcador de números justos. Além do remate certeiro, há que destacar o que Aboubakar faz pela sua equipa mesmo enquanto avançado de referência. Recua, dá-se ao jogo, puxa a equipa, faz de tudo por si e pelos seus.

Whatever it takes for them to get to the Olembe Stadium to watch the Indomitable Lions.????????#AFCONwithJuliet pic.twitter.com/015hJPc7lz — Juliet Bawuah (@julietbawuah) January 17, 2022

E mesmo que no futebol não haja magia num sentido literal, como disse Roger Milla, o jogador mais velho de sempre a marcar num Mundial, aos 42 anos e 35 dias, foi a própria lenda Milla a presentear Aboubakar com uma espécie de vassoura mágica, numa tradição camaronesa que simboliza a vitória dos sábios, segundo a jornalista Juliet Bawuah. “O seu dever é marcar golos, mas fazer quatro golos em duas jornadas num torneio tão difícil como a CAN faz-lhe bem à moral”, referiu Milla.

Legend Roger Milla presented team (C)Vincent Aboubakar with a broom ???? ('Fly Chaser’) which in Cameroonian tradition is a symbol of victory of the wise men of the Afanloum clan in the Mefou & Afanba Division in the central region of ????????. #AfconwithJuliet ???? @FecafootOfficie pic.twitter.com/X5Eyiv266t — Juliet Bawuah (@julietbawuah) January 9, 2022

A equipa de Cabo Verde quase que empatou aos 44′, apenas por milagre a bola não entrou na baliza de Onana, e António Conceição via a sua equipa ir para os balneários a vencer, mas não podia estar descansado. Tanto assim foi, que Cabo Verde assumiu o jogo na segunda parte, ainda que numa situação permitida pelos camaroneses, mas numa jogada rápida, um cruzamento da direita terminou com Garry Rodrigues, que entrou ao intervalo, a fazer o empate aos 53′.

A partir daí foi jogo praticamente de sentido único, com os Camarões a apertarem os cabo-verdianos (e com oportunidades de golo) que, com quatro pontos, ainda que virtuais durante essa altura, estavam bem classificados no mini campeonato das equipas a ocuparem os terceiros lugares de cada um dos grupos. O jogo acabou com os tubarões azuis a sofrerem muito, a despejarem bolas para onde não havia colegas de equipa, mas a conseguirem muito provavelmente um primeiro objetivo: estar mesmo na luta pela qualificação. Isto porque, no tal jogo que também contava, Burkina Faso e Etiópia empataram a um golo.

Do lado de António Conceição e os Camarões, tudo normal. O primeiro lugar do grupo e um apuramento tranquilo com sete pontos. E pelo que já mostrou temos candidato.