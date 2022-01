A Câmara de Ílhavo inaugurou esta segunda-feira o Laboratório do Envelhecimento, um projeto que tem por objetivo principal aumentar o conhecimento sobre o envelhecimento e criar novas respostas.

A investigação, o conhecimento e a criação são os três eixos de atuação do Laboratório de Envelhecimento, tendo por objetivo “repensar as atuais práticas, propor novas soluções, desenvolver e implementar novas respostas, programas e produtos gerontológicos”.

Para os alcançar, a Câmara Municipal de Ílhavo desenvolveu parcerias com diversas entidades do universo académico, tecnológico, da saúde e do setor social.

João Campolargo, presidente da Câmara de Ílhavo, considera que os números provisórios dos Censos 2021 “exigem uma mudança de olhar, de atenção e de foco”.

“O envelhecimento populacional será, talvez, a maior transformação social deste século” e constitui “não só um desafio demográfico como um desafio de coesão territorial”, disse o autarca no ato inaugural.

Para João Campolargo, “é urgente encetar mudanças profundas na maneira de formular políticas em saúde e de prestar serviços de saúde às populações que vão envelhecendo e não têm rede familiar”.

Cuidar do envelhecimento não pode significar apenas cuidar da doença ou da solidão, pois requer um modelo de cuidados integral, focado nas necessidades dos adultos maiores e na otimização de habilidades fundamentais, realçou.

Segundo o presidente da Câmara de Ílhavo, “o Laboratório do Envelhecimento deve ser capaz de repensar as atuais práticas instituídas, propor novas soluções, desenvolver e implementar novas respostas, programas e produtos gerontológicos”.