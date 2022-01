Votómetro do Observador já foi usado 300 mil vezes

Maria Escaja, deputada municipal do Bloco de Esquerda em Lisboa e candidata a deputada à AR pelos bloquistas, também viu o resultado como uma confirmação. “Se dúvidas houvesse”, escreve, mostrando uma correspondência de 93% com o partido que representa, seguido do Livre (85%) e do PS (81%).

Se dúvidas houvesse ???? pic.twitter.com/KDwjWZm6Wk — Maria Escaja (@mariaescaja) January 16, 2022

De forma semelhante, mas no campo político oposto, Ricardo Pais Oliveira, vice-presidente da comissão executiva da Iniciativa Liberal, escreve que é “sempre bom confirmar que não se anda ao engano” (a correspondência com a IL não chega aos 90%, mas anda lá perto, e ainda longe dos 58% face ao CDS).

Sempre bom confirmar que não se anda ao engano. pic.twitter.com/NaKdopOThi — Ricardo Pais Oliveira (@rpOliveira) January 16, 2022

Já João Maria Jonet (que foi consultor político do social democrata Carlos Moedas durante a campanha das autárquicas), salienta que se responder “neutro” a todas as questões, o Chega, de André Ventura, surgirá em primeiro lugar, com uma correspondência de 63%. Este resultado tem aliás provocado vários comentários no Twitter.

Porque é que isso acontece? Como explica Jorge Fernandes, coordenador científico do Votómetro e investigador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, trata-se de uma questão técnica e que tem uma explicação que decorre puramente do cálculo matemático. Na secção “Correspondência”, faz-se um cálculo da distância entre a posição de um utilizador numa pergunta e a posição do partido nessa mesma pergunta. Isto é, calcula-se o quanto as posições do utilizador e do partido se sobrepõem. O Chega é o partido que mais vezes responde “Neutro” ou “Tende a…” às perguntas colocadas, pelo que alguém que responda sempre “Neutro” terá uma maior sobreposição com as posições do Chega.

Há um detalhe importante quem importa realçar: responder “Neutro” a todas as perguntas não significa que a pessoa seja do “centro” político ou que seja um eleitor mais moderado.

É preciso ainda ter em atenção que a plataforma não está desenhada para as pessoas escolherem todas as respostas em “Neutro”, mas sim para se posicionarem genuinamente em relação a cada pergunta. Tem tanto sentido responder “Neutro” a todas as perguntas como responder “Concordo totalmente” (o que dá como partido mais aproximado o PAN) ou responder a todas as perguntas “Discordo totalmente” (o que dá como partido mais aproximado a CDU).

Hehehe olhem o que acontece se votarem neutro em tudo: pic.twitter.com/V8JwAgaD8E — João Maria Jonet (@jm_jonet) January 17, 2022

A locutora da Rádio Comercial Joana Azevedo, por sua vez, notou um “imbróglio”: as suas respostas levaram a um empate nos três primeiros lugares entre PS, Bloco e Livre, todos com 83%. Rui Tavares, cabeça de lista do Livre por Lisboa, não a deixou sem resposta: “Vota no único voto à esquerda que não deixa tudo na mesma ;-) “, escreveu.

Vota no único voto à esquerda que não deixa tudo na mesma ;-) — rui tavares (@ruitavares) January 16, 2022

O “Votómetro” questiona os leitores sobre temas como a TAP, a saúde, a regulação do mercado de arrendamento, a eutanásia, a adoção por casais homossexuais ou o subsídio de desemprego, entre outros. A ferramenta assenta em sete eixos temáticos: proteção ambiental, segurança e criminalidade, política de emigração restritiva, política financeira restritiva, liberalismo económico, integração europeia e sociedade liberal.

[Oiça aqui a explicação da metodologia]