Um soldado francês foi morto no norte do Mali, num ataque de morteiros, este sábado, ao campo militar da tropa que integrava, anunciou hoje a Presidência francesa.

“O Presidente da República (Emmanuel Macron) foi informado da morte no Mali de Alexandre Martin, do 54.º regimento de artilharia de Hyères, morto em Gao num ataque de morteiros ao campo militar de Barkhane durante a tarde de sábado”, refere o Eliseu, num comunicado em que apresenta as condolências à família.

O Presidente “confirma a determinação da França em continuar a sua luta contra o terrorismo na região, juntamente com os seus aliados”, lê-se ainda no comunicado.

O jornal Le Figaro noticiou, citando fontes militares, que estes ataques são atribuídos a ‘jihadistas’ na região.

As forças francesas estão no Mali há nove anos, a pedido das autoridades malianas, para combater grupos terroristas, embora os resultados da missão militar francesa tenham sido duramente criticados nos últimos anos.

A França anunciou no ano passado uma reorganização e a redução da capacidade das tropas da chamada Operação Barkhane e o objetivo é passar dos 5.000 militares que existem hoje para cerca de 2.500 ou 3.000 até 2023.