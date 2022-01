Sondagem diária. PS aumenta distância para PSD para cerca de 6 pontos. Chega sobe e BE, CDU e IL descem

De acordo com a sondagem diária da Pitagórica, o PS voltou a subir e já está com 37% contra 31,4% do PSD. Diferença sobe desde sábado. IL e CDU caem para mínimos. Esquerda perto da maioria (49,8%).