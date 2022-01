Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em dia de eleições legislativas no país, melhor frase para definir Jorge Fonseca não seria possível: pode não ser político, pode não ligar à política mas quando diz, cumpre. Foi isso que aconteceu, por exemplo, quando revalidou o título mundial na categoria de -100kg. E é isso que quer que aconteça em 2024, onde prevê lutar pelo ouro depois do bronze nos Jogos de Tóquio. O caminho mais curto de dois anos e meio arrancou este fim de semana e não podia ter sido melhor, com um triunfo no Grande Prémio de Portugal.