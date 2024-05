Acompanhe aqui as últimas notícias sobre a visita de Zelensky a Portugal

A primeira paragem do Presidente ucraniano em Portugal foi o Palácio de São Bento, residência oficial do primeiro-ministro, onde decorreu uma reunião entre Zelensky e Luís Montenegro, esta terça-feira. Além dos dois líderes estiveram também presentes no encontro que terminou com a assinatura de um acordo entre os dois países 12 dirigentes — seis de cada delegação.

Do lado da delegação portuguesa, estiveram presentes Paulo Rangel, ministro dos Negócios Estrangeiros, Nuno Melo, ministro da Defesa, o embaixador de Portugal em Kiev, António Alves Machado, o chefe do gabinete do primeiro-ministro, Pedro Pinto, o diretor político, Rui Vinhas, e o diretor de serviços para os Assuntos de Segurança e Defesa da Direção-Geral de Política Externa, Jorge Monteiro.

Já do lado da delegação da Ucrânia estiveram o chefe de gabinete presidencial, Andriy Yermak, os chefes de gabinete adjuntos, Ilhor Bruslyo, Mykola Tochytskyi e Roman Mashovets, a embaixadora ucraniana em Lisboa, Maryna Mykhailenko, e adjunto do chefe do gabinete presidencial, Dmytro Lytvyn.

A reunião terminou com a assinatura de um acordo de cooperação e segurança entre Portugal e Ucrânia e, durante a conferência de imprensa, o primeiro-ministro português avançou que o apoio a Kiev será de 126 milhões de euros em 2024.