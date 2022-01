Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O VW Carocha, que surgiu em 1938 e foi produzido até 2003, tendo comercializado mais de 21 milhões de unidades, é não só o primeiro, como o mais importante modelo da história da marca. Agora promete estar de regresso ao mercado, a partir de Março de 2022, mas não se deixe enganar pelas formas do icónico modelo, pois não se trata de um VW, de um Carocha ou, até mesmo, de um carro europeu (e muito menos alemão).

O novo Carocha que vai surgir no mercado a 30 de Março em duas versões ligeiramente diferentes, o Ora Ballet e o Punk Cat, é na realidade uma cópia chinesa, que aparentemente os advogados do Grupo Volkswagen não conseguiram impedir que avançasse. Se parar a produção e vendas na China poderia ser mais difícil de atingir, já o mesmo não se esperava que acontecesse com a comercialização da cópia no mercado europeu, onde o original está ainda na memória da maioria.

CONFIRMED: ORA Balet Cat to be launched in China on 30 March Preliminary specs – 5-door hatch

– L/W/H/WB: 4401/1880/1633/2750mm

– Weight: 1780kg

– front e-motor 126kW/250Nm, FWD

– Battery: 47.8kWh (LFP), 59.1kWh (Li-ion)

– Max range: >500km

– Top speed: 155km/h@GWMGlobal pic.twitter.com/G5oABVpYmr — Greg Kable (@GregKable) January 27, 2022

Produzidos pelos chineses da Great Wall, o Ora Ballet e o Punk Cat, este último para uma clientela mais feminina, foram revelados no Salão de Pequim, em Abril de 2021, saltando à vista o facto de estarmos perante uma cópia descarada no VW Carocha. O construtor do grupo alemão que, recordemos, é o maior europeu e o 2º maior do mundo, ameaçou com medidas legais para impedir que a Great Wall avançasse com a sua cópia. Mas os seus esforços não terão surtido efeito, uma vez que as vendas das duas versões arrancam na China no final de Março.

Como a Great Wall sempre afirmou que o seu objectivo era comercializar igualmente o “seu Carocha” no mercado europeu, resta saber se os advogados da marca germânica conseguirão impedir que o Ora Ballet e o Punk Cat iniciem as vendas na Europa. Sobretudo, porque isso poderia impedir a VW de vir a comercializar uma versão mais moderna e possivelmente eléctrica do seu Carocha no Velho Continente, uma vez que os chineses já requereram o registo da cópia chinesa.