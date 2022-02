Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O ator Moses J. Moseley, conhecido por ter interpretado a personagem Mike na série “The Walking Dead”, morreu aos 31 anos. Terá sido encontrado morto na última quarta-feira junto ao seu carro, na zona da ponte Hudson, em Stockbridge, Geórgia. As causas da morte estão a ser investigadas pela polícia local, assegura o site TMZ.

“Ele era amado por todos os que o conheceram. Uma luz tão brilhante na vida de todos”, confirmou o seu empresário a morte, em comunicado à revista People. Descreveu ainda Moses como “uma pessoa incrível”, “muito talentosa” e “um grande amigo”.

Da carreira do ator fizeram ainda parte produções como “Ataque dos Zumbis Kudzu”, “Canção do coração”, “Os Estagiários”, “Rainha do Sul”, “Watchmen” e “Blood Scroll: Horror Stories”.

A série que o deixou conhecido já deu as condolências no Twitter. “Os nossos pensamentos e orações estão com o nosso membro #TWDFamily, Moses J.Moseley”, lê-se na descrição.

