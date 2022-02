Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um Cadillac que pertenceu ao músico Elvis Presley foi vendido por 77 mil euros num leilão online organizado pela britânica Car & Classic.

O carro, um Cadillac Fleetwood Brougham de 1975, foi comprado em primeira mão pela lenda do Rock and Roll em 1974 (apesar de o modelo remeter para a data 1975). Este é ainda um dos únicos Cadillacs, de entre os mais de 200 que pertenceram a Elvis Presley, que tem um comprovativo de compra. No Museu do Elvis, em Memphis, nenhum dos carros tem esta documentação, conta a Top Gear.

O carro apresenta um motor V8 de 8.2 litros e incluiu itens personalizados como cinco pneus Vogue, um tejadilho e uma “deusa” acoplada no topo do capô. Em 1974, o carro custou a Elvis 12,512 dólares — cerca de 11 euros segundo o câmbio atual. Em 1976, Elvis Presley ofereceu o carro ao seu médico, que depois o vendeu àquele que foi o dono do carro até à atualidade. Em 1985, o atual dono chegou a vender o carro, mas voltou a comprá-lo.

O carro, ao fim de quatro décadas, acumulou apenas 2776 quilómetros. Ao contrário da quilometragem, que se conservou ao longo dos anos, outras partes do veículo foram afetadas pelo tempo, como o volante, que se encontra rachado, e parte do vinil que saiu do veículo.

Além do carro e do registo de compra de Elvis Presley, o comprador levou para casa, por 77 mil euros, a chave do veículo — feita de ouro com 14 quilates — e ainda, explica o ABC Espanha, fotos do veículo estacionado em Graceland, com Elvis Presley a aparecer em conjunto com Joe Exposito e George Klein.