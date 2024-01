Depois de, em vida, não ter conseguido atuar na Europa por imposição do seu agente, Elvis Presley está prestes a concretizar o “sonho” de atuar no Velho Continente, embora enquanto holograma, para gáudio dos seus fãs que se terão de contentar com esta “reencarnação” do Rei do Rock and Roll.

Intitulada de “Elvis Evolution”, o espetáculo de Elvis Presley vai percorrer o mundo a partir de novembro, numa “experiência de concerto envolvente” que utiliza inteligência artificial e projeção holográfica. A estreia vai acontecer em Londres, seguindo-se passagens por Las Vegas, Tóquio e Berlim.

A tecnologia vai criar Elvis em versão digital e em tamanho real a partir de fotografias e vídeos pessoais, escreve o The Guardian. Esta ideia surgiu em jeito de celebração do cantor após um acordo entre o Authentic Brands Group, os proprietários dos direitos de Elvis Presley, e a Layered Reality, empresa britânica de entretenimento imersivo.

O espetáculo culminará com uma experiência de concerto envolvente, que recriará o impacto sísmico de ver Elvis ao vivo para toda uma nova geração de fãs, confundindo os limites entre a realidade e a fantasia. A digressão será uma alegre celebração da vida de Elvis, o artista, da sua música e do seu legado cultural”, afirmou Andrew McGuinness, diretor executivo da Layered Reality, citado pela ABC.

Em 2007, surgiu o primeiro holograma de Elvis Presley, na altura numa atuação com Céline Dion, no programa “American Idol”. Desde então a tecnologia evoluiu e surgiram outras versões tridimensionais de nomes como Whitney Houston, Michael Jackson, ABBA ou Kiss. A indústria tem crescido nos últimos tempos, levando inclusivamente ao investimento de 200 milhões de dólares no espetáculo da banda sueca, anunciado recentemente.