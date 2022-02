Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Camilla será rainha consorte por determinação da própria Isabel II e o príncipe Carlos está “profundamente consciente da honra” do anúncio que monarca fez questão de fazer na mensagem que assinala os 70 anos da sua coroação, em 1953.

“Neste dia histórico, a minha esposa e eu juntamo-nos a todos vós para felicitar Sua Majestade a Rainha pelo notável feito de servir esta nação, os Reinos e a Commonwealth durante 70 anos. Estamos profundamente conscientes da honra representada pelo desejo da minha mãe. Como temos procurado juntos servir e apoiar Sua Majestade e o povo das nossas comunidades, a minha querida esposa tem sido o meu apoio constante ao longo de todo o processo”, reagiu este domingo o príncipe Carlos, numa declaração comemorativa para assinalar o Jubileu de Platina da mãe.

Logo depois do anúncio da rainha — que este sábado acabou com as dúvidas sobre o título a atribuir à nora, quando Carlos subir ao trono — um porta-voz da família real britânica veio dizer que a duquesa da Cornualha está “sensibiliza e honrada”. Até agora, presumia-se que Camilla fosse coroada princesa consorte, depois de ter casado com o príncipe de Gales em 2005, tornando-se na sua segunda mulher, depois da princesa Diana.

“É meu desejo sincero que, quando chegar a hora, Camilla seja referida como Rainha Consorte”, determinou Isabel II para o futuro. A mais antiga monarca no poder celebra, este domingo, 6 de fevereiro, o primeiro Jubileu de Platina da monarquia britânica. Na mensagem, revelada este sábado, voltou a referir que o dia é indissociável da memória da morte do pai, Jorge VI, de quem era muito próxima.