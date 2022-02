Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Diogo Pacheco Amorim — dirigente e deputado do Chega que foi proposto pelo partido para ser vice-presidente da Assembleia da República e que a esquerda promete vetar nesse cargo — disse esta segunda-feira na Rádio Observador que os portugueses têm uma cor: “A nossa cor, nós de origem… a nossa cor de origem é a cor branca, todos nós sabemos” e “a nossa raça é a raça caucasiana“.

Diogo Pacheco Amorim — que tem sido acusado de racismo, entre várias outras acusações — respondia sobre um artigo de opinião que escreveu, no final de 2019, numa plataforma do Chega e em que defendia que, ao país, são “bem-vindos os de todas as raças desde que respeitem a nossa raça. Bem-vindos os de todas as cores, desde que respeitem a nossa cor”.

Pacheco Amorim referiu também, no programa Explicador da Rádio Observador — que “há raças distintas e cores distintas” e prosseguiu ao dizer que isso “não implica qualquer superioridade de uma em relação a outra, o que implica é que tem de haver respeito mútuo”.

“Nós, a partir do século XVI, quando nos espalhámos pelo mundo inteiro fomos um exemplo de convivência entre todas as raças e entre todas as cores. Tivemos, temos e mantemos isso. Se eu for viver para qualquer lado, de uma raça distinta ou cor distinta respeitarei os seus princípios, as suas tradições e a sua maneira de viver”, referiu.

O dirigente do Chega argumentou também que o Chega “respeita qualquer cor”, que “deve haver um respeito evidente de todas as cores” e aproveita para atacar a visão da esquerda sobre o assunto. “O respeito não é por exemplo esta questão que hoje se levanta e que, aliás, Mamadou Ba tem levantado de dizer que não há racismo preto ou negro e que há racismo branco. O racismo é muito mal-vindo seja qual for a origem desse racismo e nós entendemos como tal”, explicou.

Diogo Pacheco Amorim defendeu que há “leituras desvirtuadas do discurso do líder” do Chega devido a temas como o racismo, xenofobia, misoginia ou homofobia. “O que marca o partido e as balizas do partido é o programa”, assegurou, frisando que “não há qualquer desrespeito por qualquer minoria”.

“Nós entendemos é que não pode haver discriminações positivas ou negativas, seja minoria ou maioria. O facto de ser uma minoria ou maioria não implica qualquer respeito. Minorias e maiorias têm obrigação constitucional de se respeitarem umas às outras”, reforçou o dirigente do Chega.