O guarda-redes alemão Manuel Neuer, do Bayern Munique, foi operado ao joelho esquerdo e vai estar afastado por um período de quatro a seis semanas, anunciou esta segunda-feira o líder do campeonato alemão de futebol.

De acordo com o clube bávaro, a operação ao capitão Manuel Neuer, de 35 anos, estava a ser pensada há já algum tempo e foi decidido que seria realizada após a vitória de sábado por 3-2 sobre o Leipzig, em jogo relativo à 21.ª jornada da Bundesliga.

“Fiz uma pequena operação e correu tudo bem. Em breve, voltarei aos treinos de reabilitação”, escreveu Manuel Neuer nas suas redes sociais.

No sábado, na receção ao Leipzig, Manuel Neuer esteve os 90 minutos na baliza do Bayern Munique e não deu qualquer sinal que sugerisse algum desconforto no joelho esquerdo.

Neuer vai perder os jogos da Bundesliga contra Bochum, Greuther Fürth, Eintracht Frankfurt e Bayer Leverkusen e os dois jogos dos oitavos de final da Liga dos Campeões contra o Salzburg.

O Bayern é o líder da Bundesliga, com nove pontos de vantagem sobre o Borussia Dortmund, segundo classificado, e, durante a ausência de Neuer, deverá ter como titular Sven Ullreich, de 33 anos.