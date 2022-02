Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Caixa Geral de Depósitos fechou o exercício de 2021 com um resultado líquido de 583 milhões de euros, mais 18,7% do que o lucro obtido no ano anterior. Segundo informação submetida ao regulador de mercado e apresentada pelo banco em conferência de imprensa em Lisboa, o aumento da cobrança de comissões, a descida dos custos e os resultados em operações financeiras (grosso modo, venda de títulos de dívida pública) compensaram a quebra de quase 5% na margem financeira.

Esse indicador, que em termos simples reflete a diferença entre os custos que o banco paga para se financiar (depósitos de clientes, BCE, etc.) e aquilo que cobra em juros pelos empréstimos que concede, baixou em 51 milhões (-4,8%) face ao ano anterior. Essa descida é justificada pela Caixa com o “custo suportado dos depósitos junto do BCE (34 milhões de euros) e pela queda das taxas de juro no mercado, com reflexo direto nos indexantes da carteira, bem como pela baixa generalizada dos spreads nas novas operações, fruto da competitividade do mercado”.

O banco compensou essa evolução da margem financeira com vários fatores, incluindo a cobrança de comissões. Na atividade doméstica, o banco cobrou 476,2 milhões de euros em serviços e comissões, mais 13,3% do que no ano anterior (as comissões na atividade internacional também aumentaram 10%, para 88,4 milhões). A CGD destaca, a esse respeito, o “crescimento registado nos resultados de serviços e comissões associadas à colocação de fundos de investimentos, seguros financeiros e nova concessão de crédito”.

Os resultados com operações financeiras também deram uma ajuda importante – o valor saltou de 13,2% para 138,8 milhões de euros – mas para o desempenho operacional do banco foi, também, decisiva a redução dos custos de estrutura da operação doméstica: esses baixaram 13,4% para 532 milhões, com os custos com pessoal a reduzirem-se em quase 22% para 281 milhões.

A Caixa em Portugal aumentou em 3,4% a concessão de crédito total, com a produção de novo crédito à habitação a saltar de 2.320 milhões para 3.376 milhões (+45,5%). Os depósitos no banco público aumentaram quase 10% entre o final de 2020 e o final de 2021.

O banco público salientou, também, através da nova administradora financeira Maria João Carioca, que 6,4 mil milhões em moratórias expiraram em 2021. Neste momento, o banco tem 480 milhões de euros “em negociação” (330 milhões para cerca de 3.000 famílias e 150 milhões para cerca de 600 empresas).

