O receio era apenas um, mas enorme: Emmanuel Macron não queria que a Rússia ficasse com uma amostra do seu ADN e, por isso, recusou-se a fazer um teste PCR à presença do vírus da Covid-19 quando se encontrou com Vladimir Putin. À conta dessa recusa, o Presidente russo sentou-se na ponta de uma longa mesa branca e Presidente francês na outra. O distanciamento social ficou garantido. A notícia é avançada pela Reuters que cita dois membros da comitiva de Macron, que falam sob anonimato.

Segundo as fontes da Reuters, a comitiva sabia que esta recusa tornaria impossível o aperto de mão entre os dois chefes de Estado, mas reforçou a ideia de que não poderiam aceitar que o ADN de Macron ficasse nas mãos dos russos.

A informação foi confirmada também pelo porta-voz do Kremlin. Segundo Dmitry Peskov, a Rússia não teve quaisquer problemas perante a recusa de Macron, mas isso significava que teria de manter sempre uma distância de seis metros de Putin, para não pôr em causa a sua saúde.

Macron fez um teste PCR antes de sair de França e um teste de antigénio na Rússia, feito pelo seu médico pessoal, segundo a informação dada pelos membros da sua comitiva.