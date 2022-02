O Festival Micro Clima regressa à Sociedade Musical União Paredense (SMUP), na Parede, concelho de Cascais, em abril com um cartaz que inclui Tito Paris, Filipe Karlsson e Alcool Club, foi anunciado esta segunda-feira.

De acordo com a organização do festival, num comunicado divulgado esta segunda-feira, o Micro Clima “está de regresso à SMUP nos dias 1 e 2 de abril e pretende dar palco a projetos embrionários lado a lado com outros de percurso já consolidado“.

No primeiro dia do festival, 1 de abril, atuam Narciso, “que viaja entre o jazz, o pop e o indierock”, o grupo de rap Alcool Club, o músico cabo-verdiano Tito Paris e David Moreira, um “noctívago compulsivo que mistura sons de Detroit, influenciados pelas escolhas de RyanElliot, Francesco Del Garda e Ron Trent”.

O segundo dia começa com Monday, o projeto a solo de Car Falcão das Golden Slumbers, “repleto de canções coloridas, orelhudas e vibrantes”. Seguem-se Bone Slim, “conhecido pelas suas performances mascarado de dominó de marfim e rimas complexas”, e Filipe Karlsson, que faz “disco poop despretensiosa, inspiradora e carregada de groove”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O festival termina com King Kami, que “aquece o clima com ritmos acelerados, numa viagem pelo romantismo dos sintetizadores e dos beats brega do nordeste brasileiro, sempre com um pouco de funk à mistura”.

Os bilhetes para o Micro Clima podem ser comprados online, através da plataforma See Tickets, ou na secretaria da SMUP, de segunda a sexta-feira entre as 15h00 e as 19h00. O passe de dois dias tem um custo de 25 euros e o bilhete para um dia custa 15 euros.