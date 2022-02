Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Michael Masi já não é o diretor de corridas da Fórmula 1. Num comunicado oficial divulgado esta quinta-feira, a FIA anunciou que o australiano será substituído de forma alternada por Niels Wittich e pelo português Eduardo Freitas, que terão a assistência de Herbie Blash. Masi vai assumir um cargo interno no organismo, deixando a posição preponderante que desempenhava desde 2019.

“Durante a reunião da Comissão Executiva da Fórmula 1 em Londres, apresentei parte do meu plano de avanço da arbitragem da Fórmula 1. Tirando conclusões da análise detalhada dos eventos do último Grande Prémio de Abu Dhabi e da temporada de 2021, propus uma reforma profunda da organização da direção de corrida”, disse Mohammed bin Sulayem, o novo presidente da FIA, confirmando também que a alteração foi aprovada de forma unânime pelos diretores de todas as equipas presentes no Campeonato do Mundo.

FIA President Mohammed @Ben_Sulayem opens the way for a new step forward in @F1 refereeing pic.twitter.com/Xh6mFgXeyb — FIA (@fia) February 17, 2022

Ora, com este comunicado, Mohammed bin Sulayem deixa praticamente certo que Michael Masi teve responsabilidades na forma como decorreu e terminou o Grande Prémio de Abu Dhabi — que acabou com a vitória de Max Verstappen e a consequente conquista do título mundial por parte do neerlandês, que bateu Lewis Hamilton. A polémica em redor de Masi apareceu na sequência do acidente de Nicholas Latifi a cinco voltas do fim: antes da saída do safety-car e do recomeço, na última volta da corrida, o australiano optou por afastar apenas os retardatários que estavam entre Verstappen e Hamilton ao invés de remover todos ou nenhum, como indicam os regulamentos.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Com o confronto direto criado e proporcionado para a última volta, Verstappen — que tinha pneus praticamente novos — ultrapassou Hamilton, ganhou e foi campeão do mundo. A Mercedes chegou a apresentar um protesto contra a decisão e contra o título do piloto da Red Bull, que foi rejeitado, e as 10 equipas reuniram na passada segunda-feira com o presidente da FIA para debater o assunto. Apesar de não ter existido qualquer comunicação oficial depois dessa reunião, a FIA garantiu que seriam tomadas medidas nos dias seguintes.

Eduardo Freitas tem uma experiência de 20 anos enquanto diretor das 24h de Le Mans, para além de também desempenhar funções no Mundial de Endurance. O português vai estrear-se no novo cargo já nos testes de Barcelona, entre 23 e 25 de fevereiro, sendo que o Mundial 2022 de Fórmula 1 arranca a 20 de março, com o Grande Prémio do Bahrain.