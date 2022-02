Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O governo britânico vai avançar para a interrupção do regime dos “Vistos Gold”, que dá residência no país a quem investir dois milhões de libras (cerca de 2,4 milhões de euros). A notícia, que surge numa altura em que Londres está a ser pressionada a cortar as ligações à Rússia, é avançada esta quinta-feira pela BBC, que cita fonte governamental.

A decisão, que já estaria a ser preparada há algum tempo, deverá ser anunciada na próxima semana, confirmou a fonte que falou com a BBC. Este foi um regime criado em 2008, em plena crise financeira, para incentivar cidadãos abastados de fora da União Europeia a investir no Reino Unido – num modelo semelhante ao que foi feito em outros países, incluindo Portugal.

Segundo os dados oficiais, ao abrigo deste regime foram dados vistos a mais de 14.500 cidadãos russos, desde o início. O programa foi sujeito a várias alterações ao longo do tempo, para tentar evitar que fosse usado para branqueamento de capitais e outros crimes (designadamente análise de como é que os proponentes obtiveram a respetiva riqueza). Mas em 2020 uma comissão parlamentar exigiu uma reformulação “mais robusta” do regime, devido aos receios de que estaria a aumentar a influência russa no Reino Unido.

Os proponentes a obter um Visto Gold no Reino Unido podem obter residência a troco de um investimento mínimo de dois milhões de libras (por exemplo, em imobiliário) o que também lhes confere o direito de trazer as respetivas famílias. O processo pode demorar cinco anos, mas se investir mais, é mais rápido: até três anos com cinco milhões de libras investidos e dois anos se forem investidos 10 milhões.

“Estes vistos têm funcionado como um convite, banhado a ouro, para vir para o Reino Unido lavar dinheiro”, afirmou Chris Bryant, um deputado trabalhista que está sobretudo ligado à comissão de negócios estrangeiros. “O governo tem de ser honesto sobre como houve abusos no regime e o Reino Unido tem de largar o seu vício de dinheiro sujo”, acrescentou.

Nos 12 meses até setembro de 2021, segundo o Financial Times, o Reino Unido emitiu 798 vistos, 82 dos quais entregues a cidadãos russos (210 foram para chineses).