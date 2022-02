Do Homem Sonae de Belmiro aos valores de Cláudia ↓ Mostrar ↑ Esconder

Belmiro de Azevedo tinha traçado 10 princípios para o Homem Sonae.

O Homem Sonae…

1. … é líder ou candidato a líder.

2. … é culto, evoluindo do estágio de competência técnica para o estágio de Homem culto em geral.

3. … deve ter disponibilidade temporal e resistência física para vencer períodos mais intensos de carga de responsabilidades.

4. … deve ter responsabilidade mental para aceitar críticas vindas de superiores ou subordinados, deve reagir ou replicar, mas deve evitar a retaliação sistemática.

5. … deve ter apreço pelo trabalho dos seus subordinados, cuidando permanentemente para que as condições de trabalho e o grau de conhecimento de todos os trabalhadores sejam continuamente melhorados.

6. … deve ser reconhecido interna e externamente pela verticalidade do seu caráter.

7. … deve ter elevados critérios de exigência pessoal, com forte devoção às suas tarefas, embora procurando sempre um justo equilíbrio com outras atividades.

8. … deve ter um código ético e deontológico rigoroso em termos de valores.

9. … tem de aceitar o desafio da concorrência interna e externa.

10. … procura a excelência e fá-lo pelo somatório das boas decisões que vai tomando e excluindo liminarmente os erros parciais.

Agora, Cláudia Azevedo traça cinco valores para a Sonae:

“Lideramos com impacto”. Transformamos ambição em ação. Queremos ter um impacto profundo no presente e no futuro.

“Conduzimos o amanhã”. Somos empreendedores, acima de tudo. Desafiamos o status quo e preparamos o futuro.

“Avançamos juntos”. Valorizamos o talento de todos. Aprendemos com as aptidões, conhecimentos e diferentes pontos de vista para pormos em marcha as melhores ideias.

“Descomplicamos desafios”. O nosso foco torna tudo mais simples. Melhoramos constantemente para sermos cada vez mais eficientes, adaptáveis e ágeis.

“Fazemos o que está certo”. Comprometemo-nos em fazer o que está certo. Agimos de forma independente e transparente para tomar as decisões mais acertadas.