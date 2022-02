A Galp teve em 2021 um lucro de 457 milhões de euros, depois dos prejuízos de 42 milhões no ano anterior, segundo os resultados comunicados à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

De acordo com os dados esta segunda-feira divulgados, o resultado ajustado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA) subiu 48% em 2021 para 2.322 milhões de euros, enquanto o cash-flow operacional ajustado (OCF) aumentou 49% em termos homólogos para 1.852 milhões de euros, suportado pelos fortes resultados do upstream (produção).

“Convictos da nossa solidez financeira e da resiliência do crescimento do nosso cash-flow, o Conselho de Administração ajustou as distribuições aos acionistas, eliminando os efeitos transitórios que afetaram a posição da dívida líquida no final do ano, visando lançar um programa de recompra de ações de Euro150 milhões, para além do dividendo base proposto” de 5o cêntimos por ação, refere o presidente executivo da Galp, Andy Brown, citado no comunicado divulgado pela empresa.

Segundo a mesma nota, a empresa também reviu as diretrizes de remuneração aos acionistas, “considerando um dividendo progressivo e programas de recompra de ações suplementares”, estimando distribuir até 1/3 do cash-flow operacional ajustado nos próximos anos.

O cash-flow das operações (CFFO) do grupo ascendeu a 1.052 milhões de euros, refletindo um investimento em fundo de maneio durante o segundo semestre de 2021, “que incluiu um aumento temporário de Euro605 milhões nas contas de cobertura de risco no aprovisionamento e preço de gás natural, os quais se estimam serem revertidos durante 2022”, refere a empresa.

O investimento totalizou 936 milhões, “com o Upstream a representar 66% do total dos investimentos, enquanto as atividades de downstream representaram 17% e as Renewables & New Businesses 15%”.

“O investimento líquido foi de Euro 552 milhões, considerando as receitas dos desinvestimentos, com destaque para a venda de uma participação na Galp Gás Natural Distribuição (GGND)” durante o primeiro semestre de 2021.

A dívida líquida aumentou para 2.357 milhões de euros e o rácio da dívida líquida sobre o Ebitda RCA no final do período foi de 1,1x.

“Excluindo os efeitos temporários não recorrentes do fundo de maneio relacionados com as contas de cobertura de risco de gás natural, o FCF teria atingido um valor recorde de Euro1,0 mil milhões e a dívida líquida sobre o Ebitda RCA no final do ano seria de 0,8x”, acrescenta.

Segundo a nota da empresa, a Galp tem como objetivo prosperar ao longo da transição energética, “continuando a entregar um crescimento médio da produção Upstream de 25% de 2021 para 2025, a partir de um dos portefólios de projetos mais eficientes da indústria, enquanto transforma progressivamente as suas atividades downstream, em linha com a transição energética”.

Prevê igualmente continuar a “expandir os seus negócios de Renováveis, com a ambição de atingir uma capacidade bruta total instalada de 12 GW até 2030, e explorar outras oportunidades na cadeia de valor energética” e acelerar a “descarbonização das suas operações, com a ambição de ser uma empresa com emissões líquidas zero até 2050 e com objetivos intermédios até 2030”.

Galp prevê distribuir dividendo de 0,52 euros por ação em 2022

A Galp prevê distribuir este ano um dividendo de 52 cêntimos por ação, mais 4% do que em 2021, e manter esta taxa de crescimento nos próximos anos, segundo um comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

“Em relação ao ano fiscal de 2022, o dividendo por ação de 0,52 euros por ação será liquidado mediante um pagamento preliminar de 0,26 euros por ação em setembro de 2022, sendo o restante valor pago após a aprovação do dividendo na assembleia geral anual de 2023”, lê-se no comunicado com os resultados de 2021 da petrolífera e perspetivas para este ano.

A Galp diz estarem ainda a ser planeadas “distribuições suplementares adicionais”, a concretizar através da recompra de ações, sempre que o rácio da dívida líquida sobre o EBITDA RCA (lucros antes de juros, impostos, depreciações e amortizações, numa base ‘replacement cost’ ajustado) permanecer abaixo do objetivo de 1x.