A Galp anunciou este domingo que está concluída a primeira fase de exploração do poço Mopane, na Namíbia. E os resultados são promissores. Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a petrolífera, que detém 80% do projeto, refere que os testes permitem concluir que existe “potencial” para que esta seja uma “importante descoberta comercial”.

A Galp lidera a exploração do projeto, tendo como parceiros a Namcor e a Custos, cada uma detentora de 10%. A petrolífera sublinha que a primeira fase de testes foi concluída “com sucesso”, depois das descobertas “significativas” de colunas de petróleo leve em janeiro.

No complexo de Mopane, refere a Galp na mesma nota, e antes de perfurações adicionais, as estimativas apontam para que o campo contenha 10 mil milhões de barris de equivalente de petróleo, “ou mais”.

A Galp acrescenta que os dados recolhidos vão ser “analisados e integrados num modelo atualizado” do reservatório, que servirá de base para a petrolífera desenhar o seu futuro plano de exploração na Namíbia.

Em fevereiro, numa conferência com analistas, o CEO da Galp já tinha antecipado as perspetivas positivas da empresa em relação ao projeto da Namíbia. Filipe Silva dizia que a empresa estava “muito consciente do valor de iniciar a produção de petróleo na Namíbia o mais cedo possível”. Em 2024, a Galp prevê investir 150 milhões de euros neste projeto.