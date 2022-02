O médio uruguaio Manuel Ugarte fez esta quarta-feira treino condicionado no regresso ao trabalho do Sporting, que começou a preparar a visita ao Marítimo, no sábado, para a 24.ª ronda da I Liga portuguesa de futebol.

A nota dos leões sobre a sessão da manhã na Academia de Alcochete não dá mais pormenores sobre o estado clínico do uruguaio, dizendo apenas que “trabalhou condicionado no relvado”.

De resto, Rúben Amorim chamou o jovem Chico Lamba, de 18 anos, aos trabalhos da equipa principal, que joga no sábado, pelas 18h, no Funchal.

Os verdes e brancos, segundos classificados no campeonato, a seis pontos do líder FC Porto, voltam aos treinos na quinta-feira, pelas 10h30, num apronto à porta fechada.