Depois de o Twitter ter revelado que a conta de André Ventura estava suspensa e que não seria restabelecida — o que levava o presidente do Chega a ficar definitivamente fora da rede social norte-americana —, a plataforma voltou a colocar online o perfil de Ventura, com mais de 60 mil seguidores, pouco mais de 24 horas após o sucedido.

André Ventura foi contactado às 10h28 de quarta-feira pelo serviço de apoio técnico do Twitter, através de um e-mail onde se lia que a conta do presidente do Chega “não será restabelecida” por ter desrespeitado as regras contra a propagação do ódio, ao fazer publicações “contra as regras promover violência, atacar ou ameaçar pessoas com base em raça, etnia, nacionalidade, casta, orientação sexual, género, identidade de género, religião, idade, deficiência ou doença grave”.

Pouco mais de 24 horas depois do anúncio feito pelo próprio Twitter, a conta do líder do Chega voltou a estar ativa, sendo que, segundo André Ventura revelou ao Observador, continua impedido de publicar ou seguir outras contas. Esta proibição temporária já tinha acontecido anteriormente ao líder do partido nacionalista, além das vezes em que tinha visto a conta suspensa.

André Ventura garantiu ao Observador que depois da mensagem de exclusão definitiva não voltou a contactar ou a fazer qualquer recurso para a rede social norte-americana.

O Observador contactou o Twitter na quarta-feira para perceber as razões da decisão e se esta era ou não reversível — apesar de na mensagem estar claro que não haveria um restabelecimento da conta — e voltou a fazê-lo esta quinta-feira, não tendo, até ao momento, obtido qualquer resposta.

Apesar de referir que não foi informado sobre a publicação que levou à decisão final, o presidente do Chega revelou que estaria em causa uma publicação em que partilhou uma foto onde se lê “Só o Chega percebe os riscos da imigração islâmica descontrolada“. A publicação continua ativa no Facebook, onde o presidente do partido nacionalista escreveu: “A Europa corre grande perigo e só o Chega tem a coragem de o dizer. Os outros escondem-se, refugiam-se no politicamente correto, e colocam-nos a todos em risco!”

Agora que a conta voltou a estar acessível, a publicação mantém-se online e não há qualquer sinal de que tenha sido apagada pela rede social.