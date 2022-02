André Ventura e Trump foram expulsos do Twitter, mas há talibãs que não. Qual é o critério?

“Após uma análise detalhada dos tweets recentes da conta @realDonaldTrump e do contexto em torno destes – especificamente como estão a ser recebidos e interpretados dentro e fora do Twitter – suspendemos permanentemente a conta devido ao risco de incitação à violência”, escreveu a empresa. Neste comunicado, a rede social adicionou outro dado para quem quer perceber melhor a forma como aplica as suas regras: “Deixámos claro há anos que essas contas [de líderes mundiais e políticos eleitos] não estão acima das nossas regras e não podem usar o Twitter para incitar à violência, entre outras coisas”.

Em agosto de 2021, a empresa foi confrontada por permitir que líderes de movimentos radicais, como Suhail Shaheen, porta-voz dos talibãs no Afeganistão, usassem a rede social regularmente. Na altura, em resposta ao Observador, a empresa disse apenas que “a situação no Afeganistão está a evoluir rapidamente”. E referiu ainda: “Também estamos a testemunhar pessoas no país usando o Twitter para procurar ajuda e assistência”, deixando a promessa de que “a principal prioridade do Twitter é manter as pessoas seguras e permanecemos vigilantes”. Quanto à questão de permitir que responsáveis talibãs utilizassem a rede social, nada disse.

[Abaixo, uma publicação de Suhail Shaheen, porta-voz do governo talibã do Afeganistão, feita a 14 de fevereiro]

The first batch of graduates of the Academy of Police in Kabul, following the establishment of the Government of the Islamic Emirate of Afghanistan. pic.twitter.com/rRgxZs7Hqq — Suhail Shaheen. محمد سهیل شاهین (@suhailshaheen1) February 14, 2022

Ao que o Observador apurou nesse mês, apesar de Suhail Shaheen pertencer a um movimento que viola os Direitos Humanos, não faz apelos diretos à violência na rede social. Ou seja, mesmo que o Twitter não concorde que líderes desta organização possam estar na rede social, o simples facto de estar na plataforma não viola as tais “regras”. Para isso, tem de haver tweets concretos.

Exemplos de tweets concretos são os de Ali Khamenei, o líder supremo do Irão. Foi preciso que Khamenei partilhasse um vídeo com uma animação de um drone a apontar para Donald Trump para que a sua conta fosse banida permanentemente. E isso só aconteceu em janeiro de 2022 — antes disso, o líder iraniano já era tido como controverso.

Outro caso polémico aconteceu em 2021, quando se deu a expulsão permanente da conta da organização “Nation of Islam”, gerida por Louis Farrakhan. O clérigo muçulmano norte-americano é conhecido por promover várias “teorias da conspiração antissemitas”. Contudo, foi preciso que fossem publicados tweets a desacreditar as vacinas contra a Covid-19 para a contar ser banida, como conta o The Jerusalem Post.

Mas André Ventura está banido porquê? Não se sabe bem, mas uma coisa é certa: terá infringido as regras do Twitter

O Twitter suspende ou bane contas diariamente — só em outubro de 2021 fechou definitivamente 34 mil contas, como contou o Business Insider. Esta quarta-feira, o Observador contactou a empresa para saber qual foi o motivo para suspender definitivamente a conta do líder do Chega. Porém, a rede social não tinha respondido até à publicação deste artigo.

André Ventura, porém, teve acesso a mais informações quanto ao motivo pelo qual a sua conta foi banida. De acordo com o email em inglês enviado ao líder do Chega, a que o Observador teve acesso, a conta do político “foi suspensa e não vai ser restaurada porque violou os Termos e Condições do Twitter, especificamente as Regras do Twitter contra a conduta de ódio [hateful conduct, em inglês]”. “É contra as nossas regras promover a violência contra ou atacar diretamente ou ameaçar outras pessoas tendo por base raça, etnia, nacionalidade, orientação sexual, identidade de género, crenças religiosas, deficiências ou idade”, adiantou a empresa ao deputado.

Esta justificação não esclarece todas as dúvidas. Que publicação ou publicações estiveram na origem desta expulsão? Foi só a conta que foi banida e André Ventura pode criar outra (no email apenas é referido que a conta foi suspensa, não o utilizador)? Se André Ventura passar a utilizar a conta do Chega para fazer tweets, é uma violação dos termos?

O Twitter tem uma plataforma interna que permite “recorrer do bloqueio ou da suspensão de uma conta”. Ao Observador, André Ventura não adiantou se já fez o pedido formal através deste mecanismo para tentar reativar a sua conta. No passado, numa das outras três vezes em que foi suspenso, o político disse que terá utilizado este serviço e “ganhou”, vendo a sua conta reativada. Além disso, disse que pondera recorrer para a justiça, mas não adiantou em que moldes.

André Ventura acredita que poderá estar em causa uma publicação em que partilhou uma foto onde se lê “Só o Chega percebe os riscos da imigração islâmica descontrolada”. A publicação continua ativa no Facebook, onde o presidente do partido escreveu: “A Europa corre grande perigo e só o Chega tem a coragem de o dizer. Os outros escondem-se, refugiam-se no politicamente correto, e colocam-nos a todos em risco!”.

Segundo as regras do Twitter sobre “hateful conduct“, este comentário poderá ir contra a proibição de os utilizadores “direcionaram a outras pessoas insultos repetidos, ou outro conteúdo que pretenda desumanizar, degradar ou reforçar estereótipos negativos ou prejudiciais sobre uma categoria protegida (…) Também proibimos a desumanização de um grupo de pessoas com base na sua religião, casta, idade, deficiência, doença grave, nacionalidade, raça, etnia, género, identidade de género ou orientação sexual”.