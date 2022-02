Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O deputado Chris Bryant quer que o Reino Unido confisque a mansão de Roman Abramovich e o impeça de ser proprietário de um clube de futebol, neste caso o Chelsea. Citando um documento confidencial do Ministério do Interior datado de 2019, ao qual Bryant teve acesso, o político britânico garante que o empresário tem ligações ao Estado russo, assim como “associação pública em atividades e práticas corruptas”.

Isto aconteceu há quase três anos, e, no entanto, notavelmente, pouco foi feito. Certamente, o senhor Abramovich já não deveria poder deter um clube de futebol neste país? Certamente, deveríamos procurar apreender alguns dos seus ativos, incluindo a casa de 152 milhões de libras [cerca de 182 milhões de euros]? E garantir que outros a quem foram atribuídos vistos como este [Gold] não estão envolvidos em atividades malignas no Reino Unido”.

Abordando a questão do regime dos Vistos Gold, — que dá residência no país a quem investir dois milhões de libras, os quais abrangem Abramovich — o deputado garante que o governo “está focado em garantir que indivíduos ligados a atividades financeiras ilícitas e malignas não possam residir no Reino Unido”. Para tal, “usará as ferramentas relevantes à sua disposição, incluindo poderes de imigração”.

Bryant não pode ser processado por ler o relatório nem pelas alegações sobre Abramovich, já que as declarações na Câmara dos Comuns estão protegidas pelo privilégio parlamentar. O The Guardian tentou entrar em contacto com os representantes do russo, mas sem sucesso.