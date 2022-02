Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Miguel Relvas entende que Rui Rio deveria retratar-se depois das reservas que expressou em relação ao novo pacote de sanções que a União Europeia está a preparar contra a Rússia. Para o ex-ministro de Pedro Passos Coelho, o ainda líder social-democrata “não dignifica o papel histórico do PSD na democracia portuguesa”.

“Esta não é uma questão de contabilidade. É uma questão de solidariedade. Repudio firmemente as afirmações de Rui Rio e espero, pela sua dignidade institucional, que se retrate”, diz ao Observador Miguel Relvas.

Esta tarde, Rui Rio defendeu um “terceiro nível de sanções” contra a Rússia, mas com uma ressalva: “Não pode ser feito de imediato porque têm de ser estudados os efeitos que essas sanções mais pesadas têm sobre toda a economia europeia”.

“Podemos estar a rebentar, se me permite o termo, a destruir bastante da economia russa – temos de estar preparados porque isso também é pesado para nós. Mas temos de medir exatamente o que é que isso significa. E, se as decidirmos tomar, também ao mesmo tempo preparar aquilo que possam ser as contra medidas ou o antídoto que possamos arranjar para proteger a economia europeia”, vincou.

Ora, estas palavras caíram mal. Além de Miguel Relvas, também António Nogueira Leite condenou as declarações de Rui Rio. “Uma das tarefas do próximo líder será pedir desculpas. As circunstâncias superam o homem. Penso que não é por mal”, escreveu no Twitter.

Margarida Balseiro Lopes, ex-líder da JSD, também foi caustica. “Aquelas coisas que não se explicam. Só se lamentam”, escreveu. “Eu é que começo a temer consequências políticas e reputacionais para o PSD por este indivíduo continuar a falar em nome do meu partido”, concordou o antigo deputado Duarte Marques.