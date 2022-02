O cônsul honorário da Rússia no Porto, Couto dos Santos, apresentou a renúncia àquelas funções. “Confirmo que apresentei recusa do lugar de cônsul da Rússia no Porto, desde o dia 26”, referiu o antigo ministro social-democrata numa breve mensagem escrita dirigida à agência Lusa.

A revelação foi feita numa altura em que utilizadores da rede social Facebook estavam a ser convidados pelo líder da Frente Cívica, Paulo de Morais, para dirigirem ‘e-mails’ ao cônsul honorário da Rússia exortando-o a renunciar imediatamente ao cargo.

“Esta sua atitude exige-se, em função da sua longa carreira política enquanto ministro de vários governos da República, dirigente de um dos maiores partidos de Portugal, bem como representante da classe empresarial nortenha”, referia-se.

A revelação acontece ainda no dia em mais de 500 pessoas se concentraram frente ao consulado russo no Porto para apoio à Ucrânia e contestar o ataque da tropas de Putin àquele país.