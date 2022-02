Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Estádio da Luz, Benfica-V. Guimarães, minuto 62. Com os encarnados a vencer já por três golos de diferença, Nélson Veríssimo tirou Darwin e lançou Yaremchuk. O avançado ucraniano, que já tinha sido aplaudido durante o aquecimento, foi ovacionado pelas bancadas, onde surgiram bandeiras, cartazes e mensagens que pediam o fim da guerra na Ucrânia, e acabou por receber a braçadeira de capitão das mãos de Vertonghen. Um momento simbólico, que deixou Yaremchuk com as lágrimas nos olhos e que só teria ficado ainda mais bonito com um golo que a equipa bem tentou oferecer mas que o avançado não conseguiu alcançar.

Na flash interview, depois de já ter abordado o assunto na antevisão da partida — principalmente na sequência do festejo de Yaremchuk contra o Ajax, quando mostrou uma camisola com o símbolo nacional ucraniano –, Nélson Veríssimo voltou a sublinhar a complexidade do momento que o avançado está a atravessar. “Foi um momento simbólico, vêm à memória todos estes dias de guerra na Ucrânia. É lamentável, ao fim ao cabo é algo que nos choca, que vivemos de longe mas que toca. Foi um momento simbólico, a favor da paz. Não é ninguém contra ninguém, nós queremos é que haja tréguas e que, em breve, a paz possa existir na Ucrânia. Temos de dar o nosso contributo e tentar que aconteça o mais rapidamente possível”, afirmou o treinador encarnado.

Yaremchuk não escondeu a emoção ao ser ovacionado pela Luz. Momento arrepiante. (via @vsports_pt) pic.twitter.com/U1dh4hHGzS — B24 ???????? (@B24PT) February 27, 2022

Com a vitória clara frente ao V. Guimarães, o Benfica aproveitou o empate do Sporting na Madeira com o Marítimo e encurtou para quatro pontos a distância para o segundo lugar dos leões. Os encarnados voltaram aos triunfos no Campeonato depois do empate no Bessa com o Boavista, não terminavam um jogo sem sofrer golos há mais de um mês e alcançaram mesmo o melhor resultado desde que Veríssimo assumiu o comando técnico da equipa no final de 2021. Sobre a partida, o treinador destacou a “vitória justa contra uma boa equipa, bem treinada”.

“Não podíamos cair na tentação de olhar para os resultados recentes do V. Guimarães, porque sabíamos que pelo meio tinham conseguido bons resultados contra o Sp. Braga e o Estoril. Tínhamos de abordar o jogo da mesma forma como fizemos com o Ajax. Naturalmente, sentiu-se alguma fadiga neste jogo, especialmente na parte inicial. Julgo que controlámos o jogo, um jogo aberto em que as duas equipas quiseram ganhar. Fomos eficazes, levámos uma boa vantagem para o intervalo e na segunda parte o desafio era matar o jogo com o terceiro golo nos primeiros 15 minutos. Conseguimos, foi uma vitória justa e temos de pensar no próximo jogo”, atirou Nélson Veríssimo.

Quanto ao facto de o Benfica estar agora mais próximo do segundo lugar, o técnico encarnado não quis dar especial relevância ao encurtar da distância. “A mensagem é que temos uma equipa que diariamente trabalha para chegar aos jogos e dar uma resposta. Sabemos a responsabilidade do clube, o que exige. O objetivo era ganhar o jogo em função da nossa exigência e das exigências do clube. Sabíamos que, ganhando, iríamos encurtar o espaço para o segundo classificado. O objetivo foi conseguido mas diariamente trabalhamos para reduzir essa distância, é esse o foco, é essa a mentalidade”, terminou.