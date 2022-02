Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Yuriy Vernydub, o treinador do Sheriff Tiraspol, equipa de futebol da Moldávia que jogou contra o Sporting de Braga na quinta-feira, alistou-se no exército ucraniano para lutar contra a invasão russa.

Em setembro, como dá conta a Marca, o técnico ucraniano de 56 anos orientava a equipa para ganhar por 2-1 em casa do Real Madrid. Agora, Yuriy Vernydub foi visto numa foto partilhada no Twitter, com uma farda do exército ucraniano, ao lado de outros dois soldados.

Sheriff Tiraspol manager Yuriy Vernydub is primed and ready! He defeated Real Madrid in the autumn Now he’s joined the territorial defence effort too ???????????????????????? pic.twitter.com/8OsY7kOHST — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) February 28, 2022

Um dos jogadores do Sheriff e pupilo do treinador, já reagiu na mesma rede social. “Que Deus possa proteger Yury, que foi para a Ucrânia“, afirmou o defesa peruano Gustavo Sanguinetti.