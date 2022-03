Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um correspondente do Wall Street Journal partilhou no Twitter um vídeo de um soldado russo que terá sido capturado e que estará a ser alimentado por civis.

Tantos destes soldados são apenas adolescentes, sem qualquer ideia do intuito desta guerra”, lê-se no tweet.

No vídeo, que segundo o jornalista está a ser partilhado por ucranianos nas redes sociais, é possível ver o jovem a chorar e a mandar beijinhos para o telemóvel. No tweet lê-se que o soldado “começou a chorar” quando o deixaram fazer uma chamada de vídeo com a mãe.

Nos comentários da publicação, o jornalista acrescenta que, no final do vídeo, uma das voluntárias ucranianas diz à mãe do soldado: “Não se preocupe, Natasha, ele está vivo e bem. Vai receber uma chamada mais tarde.”

Militares russos rendem-se ou inutilizam veículos para evitar confrontos, diz Pentágono

Segundo o jornal norte-americano The New York Times, alguns militares russos na Ucrânia estão render-se ou a inutilizar os seus veículos para não terem de combater.

Escassez de comida e combustível, uma forte e inesperada resistência por parte dos militares ucranianos e baixa moral são alguns dos motivos apontados para estes militares — por vezes são unidades inteiras — baixarem as armas e até furarem os depósitos de combustível dos veículos para evitar confrontos.

“Um número significativo de tropas russas são jovens recrutas que têm pouco treino e estão pouco preparados”, sublinha ainda o New York Times, esta terça-feira, citando um responsável do Pentágono.

Não se sabe ao certo, porém, quantos militares estão a desistir do combate e de que forma é que o Pentágono chegou a estas conclusões.

Esse é também o relato feito por outros jornalistas e produtores norte-americanos no Twitter, que citam fontes oficiais ucranianas e americanas.

“‘Capturámos cerca de 200 soldados russos, alguns com cerca de 19 anos. Sem qualquer treino. Mal equipados’, diz o Major-General ucraniano Borys Kremenetsky. ‘Deixámos que ligassem aos pais. Pais completamente surpreendidos'”, lê-se no tweet da produtora da CBS, Elizabeth Campbell.

“Além de estarem a ficar sem combustível, há indicações de que as tropas russas estão também a ficar sem comida. Algumas unidades russas estão a render-se — às vezes sem resistência”, terá dito um oficial sénior dos Estados Unidos, citado no Twitter por uma jornalista do Pentágono.