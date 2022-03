Mapa da guerra. O que se sabe sobre o 11.º dia do conflito na Ucrânia

Estamos a acompanhar, minuto a minuto, as notícias mais relevantes do conflito no nosso liveblog que pode ser encontrado aqui.

O que aconteceu durante a manhã?

Segunda tentativa de evacuação na cidade de Mariupol.Primeiro falaram os separatistas, depois os ucranianos, tal como na véspera. Há confirmação de que haverá nova tentativa de levar os civis para fora das zonas de conflito. A evacuação, prevista para sábado, foi suspensa porque os russos não cumpriram o cessar-fogo acordado. De acordo com o governador de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, a evacuação será das 10h às 21h, hora de Lisboa (mais duas horas em Kiev).

“Pela manhã, os corredores humanitários serão abertos novamente tanto em Mariupol quanto em Volnovakha”, disse o vice-chefe da Milícia Popular da República Popular de Donetsk, citado pela TASS. “Esperamos que os comandantes ucranianos encarregados de defender as localidades povoadas comandem os seus subordinados para desbloquear as saídas para que os civis possam deixar esses locais”, disse Eduard Basurin, segundo a agência estatal de notícias russa.

Base aérea militar de Starokostiantyniv desativada pelas forças russas. “As forças armadas da Rússia continuam a atacar a infraestrutura militar da Ucrânia “, disse, este domingo, o porta-voz do Ministério da Defesa russo. A Rússia atacou e desativou a base aérea militar de Starokostiantyniv com armas de alta precisão de longo alcance, garantiu Igor Konashenkov, citado pela Reuters.

O que aconteceu durante a noite e a madrugada?

“A escala e a força da resistência ucraniana continuam a surpreender a Rússia”, escreve o Ministério de Defesa britânico no Twitter, ao fazer o ponto da situação do conflito. A resposta da Rússia passa por “visar áreas povoadas em vários locais, incluindo Kharkiv, Chernihiv e Mariupol”. A interpretação do MNE britânico é de que esta tática tem por objetivo quebrar a moral das tropas. “A Rússia usou táticas semelhantes na Chechénia em 1999 e na Síria em 2016”, recorda.

Ucrânia sem gás. Centenas de milhar de consumidores domésticos ficam sem gás, depois de a operadora que fornece esta energia ao país ter tido de encerrar 16 estações de fornecimento — por exemplo, em Mykolaiv, Zaporíjia, Kiev, Donetsk e em Lugansk, já que os combates causaram danos significativos nas redes dos operadores regionais de distribuição de gás.

OMS confirma ataques russos a infraestruturas médicas. Na sua conta de Twitter, a Organização Mundial de Saúde ter verificado a veracidade de seis relatos de ataques russos a instalações de cuidados de saúde na Ucrânia. Também o secretário-geral da OMS, Tedros Adhanom, na mesma rede social, lembra que "ataques a instalações de saúde ou aos seus trabalhadores violam a neutralidade médica e são violações do direito internacional humanitário."

Ministério da Defesa da Ucrânia fez novo um ponto da situação. As perdas do adversário vão já em mais de 11 mil soldados, não detalhando quantas delas são mortes. Além disso, a Ucrânia diz ter abatido 285 tanques, 44 aviões e 48 helicópteros, entre outros.

Cerca de 3 mil norte-americanos vão combater pela Ucrânia depois do apelo do presidente ucraniano: que nascesse uma legião internacional de voluntários estrangeiros para ajudar a combater a guerra.

A Rússia vai começar a racionar alimentos para combater açambarcamento provocado pelo medo das sanções. Governo de Moscovo e as principais cadeias de supermercados chegaram a um acordo.

Ofensiva russa contra Ucrânia pode estar em “breve pausa operacional” antes de ser retomada dentro de 24-48 horas, de acordo com uma análise do think tank norte-americano Institute for the Study of War.

"A cidade de Mariupol deixou de existir", diz o presidente da câmara da cidade cercada pelas forças russas, explicando que "a situação é muito complicada" e que os russos querem "sufocar a cidade".

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia pediu uma nova ronda de sanções contra a Rússia, assente em quatro pontos: banir o banco russo Sberbank do SWIFT, fechar os portos europeus a navios russos, impedir o acesso da Rússia a criptomoedas e a suspensão da compra de petróleo russo. “O petróleo russo cheira a sangue ucraniano”, afirmou Dmytro Kuleba. O governante esteve com o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, na fronteira da Ucrânia com a Polónia e voltou a pedir que seja criada uma zona de exclusão aérea no país.

O Presidente ucraniano divulgou mais um vídeo, em que apela a todos os ucranianos que estão em cidades ocupadas que organizem protestos contra as forças russas.

Mais empresas suspendem as operações na Rússia: as marcas Prada e Puma e as empresas de cartões de pagamentos Visa e Mastercard. Já a Shell diz irá pôr lucros do comércio de petróleo russo num fundo de ajuda à Ucrânia

