É o décimo dia da guerra na Ucrânia, após a invasão da Rússia. Há duas cidades tomadas pelas forças russas, a cidade portuária de Mariupol está cercada e os russos estão a 32 quilómetros da segunda maior central nuclear da Ucrânia.

Estamos a acompanhar, minuto a minuto, as notícias mais relevantes do conflito no nosso liveblog que pode ser encontrado aqui.

O que aconteceu durante a noite e a madrugada?

Nas últimas horas, o avanço das forças russas fez cair mais uma cidade ucraniana Trostyanets, no norte, depois de já terem tomado Kherson. Já esta madrugada, o autarca de Mariupol confirmou que a cidade portuária está cercada pelas forças russas, algo que o Ministério da Defesa do Reino Unido já tinha avisado que era provável que viesse a acontecer. Mariupol é uma cidade estratégica já que une duas zonas controladas pelos russos , permitindo criar um corredor terrestre entre a península da Crimeia, ocupada desde 2014, e as regiões separatistas de Lugansk e Donetsk.

EUA e NATO acreditam que Rússia quer "bombardear cidades" ucranianas até à rendição, de acordo com uma fonte dos serviços secretos dos EUA ouvida pela CNN.

Pentágono diz que não houve fuga radioativa em Zaporíjia. Se a situação tivesse evoluído de outra maneira, poderia ter havido “muito mais estragos e destruição para as pessoas da Ucrânia, assim como para os países vizinhos”, alertou John Kirby.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, vai falar este sábado com os senadores norte-americanos por vídeo conferência — todos os senadores poderão participar, avança a Sky News. A videoconferência está agendada para as 14h30 (hora de Lisboa).

O Conselho de Segurança da ONU esteve reunido, com representantes de vários países a condenarem o ataque à central nuclear de Zaporíjia, agora em mãos russas. A nova reunião de emergência do Conselho de Segurança ficou marcada para segunda-feira.

O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atómica indicou ter uma equipa disponível para se deslocar à central nuclear de Chernobyl para assegurar a “segurança” do local. A Rússia ainda não aceitou a oferta, disse.

As forças russas estão a 32 quilómetros da segunda maior central nuclear da Ucrânia — a de Yuzhnoukrainsk, em Mykolaiv, no sul do país. A notícia está a ser avançada pelo Kyiv Independent que cita a embaixadora norte-americana nas Nações Unidas, Linda Thomas-Greenfield.

— a de Yuzhnoukrainsk, em Mykolaiv, no sul do país. A notícia está a ser avançada pelo Kyiv Independent que cita a embaixadora norte-americana nas Nações Unidas, Linda Thomas-Greenfield. Singapura anuncia sanções à Rússia , sendo o primeiro país do Sudeste Asiático a fazê-lo. “Iremos impor controles de exportação de produtos que podem ser usados ​​diretamente como armas para infligir danos ou subjugar os ucranianos, bem como artigos que possam contribuir para operações cibernéticas ofensivas”, esclarece o comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Lviv ou estrangeiro? EUA estudam possibilidade de estabelecer nova sede do governo ucraniano devido ao avanço das forças russas em todo o território.

devido ao avanço das forças russas em todo o território. União Europeia vai pôr fim a extradições para a Rússia, diz ministro francês Eric Dupond-Moretti

Uma equipa da Sky News foi retirada da Ucrânia e levada para o Reino Unido depois de jornalistas da estação terem sido atingidos durante um ataque. Os jornalistas tentavam visitar uma cidade nos arredores de Kiev quando tudo aconteceu — a equipa era composta por cinco pessoas.

O Washington Post anunciou que, para segurança dos seus jornalistas, deixará de publicar o nome de quem assina peças sobre a Rússia, bem como a data de produção dos textos. A decisão foi tomada depois das mudanças legislativas na Rússia que afetam os media — 15 anos de prisão, pena máxima, para quem dissemine notícias “falsas” sobre o exército.

