A Savannah, que detém os direitos de exploração de lítio na mina do Barroso, em Boticas, anunciou esta segunda-feira um plano de descarbonização para aquele local, em parceria com a consultora portuguesa Ecoprogresso, que espera implementar no segundo trimestre.

“Ao iniciar uma estratégia de descarbonização no Projeto Lítio do Barroso, no norte de Portugal, a Savannah Resources dá mais um passo para garantir que o lítio fornecido à cadeia de valor europeia resulta na produção de baterias de iões de lítio com zero emissões de carbono“, referiu a empresa britânica, em comunicado enviado à comunicação social.

Neste sentido, a Savannah assinou um acordo com a consultora portuguesa Ecoprogresso, do Grupo Quadrante, habituada a lidar com múltiplos aspetos de gestão ambiental, como gestão de carbono e estratégias de mitigação e adaptação às mudanças climáticas.

A empresa britânica espera que o plano, “desenhado especificamente para o projeto” esteja pronto a ser implementado na mina do Barroso no segundo trimestre deste ano.

“Este compromisso não é apenas uma ação apropriada para a Savannah, no que respeita às suas próprias responsabilidades ambientais, mas também ajuda a que o Projeto Lítio do Barroso seja reconhecido para o crescente número de consumidores que dão grande ênfase e valor à minimização do impacto ambiental associado ao fornecimento de matéria-prima“, apontou o presidente executivo da Savannah, David Archer, citado na mesma nota.

A Savannah assinou um acordo de parceria em maio de 2017 para desenvolver trabalhos de prospeção e pesquisa no Barroso, passando a deter a mina a 100% desde junho de 2019.

Depois da consulta pública do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) referente à ampliação da Mina do Barroso, que decorreu entre abril e julho, a decisão final da Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) deverá ser anunciada em breve pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA). Se a decisão for favorável a empresa poderá avançar para a exploração.

A Savannah tem dito que teve como prioridade desenvolver para a Mina do Barroso um projeto que permita assegurar que os impactes serão de “baixa incidência” ou “mesmo eliminados”.