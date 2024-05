A Primavera é a estação mais mal tratada pelos portugueses. A verdade é que nós, passados tantos anos desde que o mundo existe, continuamos a não aceitar a Primavera como ela é e a forçá-la a ser o que ela não tem de ser. Os portugueses tendem a abusar de todas as Primaveras.

Uma das formas típicas de abuso dos portugueses sobre a Primavera é pedir-lhe que seja como o Verão. Se a Primavera não nos levar imediatamente à praia, damos-lhe uma descompostura em público. Se a Primavera não nos permitir desencasacarmo-nos antes de Abril acabar, tomamo-la como infiel e desistimos de confiar nela.

Uma Primavera que não se comporte como Verão é desclassificada e colocada no quadro de desonra para memória futura. Reconheço que recordo, por exemplo, a Primavera de 2004 quando, no início de Maio a nossa primeira filha nasceu (fez vinte anos agora!), e fui impedido de passear o lindo bebé pela rua durante umas semanas por estar a chover. Ainda hoje aponto defeitos à Primavera de 2004. Nós, portugueses, somos uns ressentidos com as Primaveras que não são Verões.

Nenhuma outra estação é tão mal tratada como a Primavera. Até o Verão é mais perdoado quando não se comporta como Verão. O Outono é mais perdoado quando não se comporta como Outono (adoramos quando o Outono se comporta como Verão, por exemplo). O Inverno, então, é altamente elogiado quando não se comporta como Inverno. Os portugueses estão sempre prontos para perdoar o Inverno por não se comportar como Inverno, são muito razoáveis com o Outono que não se comporta como Outono, são algo tolerantes com o Verão que não se comporta como Verão, mas são inclementes com a Primavera que não se comporta como Primavera.

Em Portugal todas as estações podem ter as suas crises de identidade, excepto a Primavera. Não quero tornar este assunto um de género, mas não posso negar o facto de ser a Primavera a única senhora entre as estações. Os rapazes do Verão, do Outono e do Inverno são sempre bons rapazes, até quando não se comportam à altura do que deles se espera. Já a Primavera é o alvo fácil da nossa discriminação.

Está na hora dos portugueses tratarem a Primavera como a senhora que ela é. Se ela nos dá o que não esperávamos, provavelmente o problema é mais nosso do que dela. Primavera, perdoa-me pelo que em 2024 já te tratei mal.

