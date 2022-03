Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Governo propôs, na reunião extraordinária da concertação social desta terça-feira, medidas extraordinária para “minorar o acréscimo de custo” dos combustíveis, de acordo com os parceiros. António Costa disse, na reunião, que no próximo Conselho Europeu serão tomadas medidas como a compra integrada de gás natural, medidas para acelerar processo de transição energética ou a revisão do mecanismo de composição de preços. Mas não só, também haverá medidas nacionais.

O próprio primeiro-ministro diz que há “um primeiro nível de ação”, à escala da União Europeia, que trata de medidas como a suspensão temporária das normas da concorrência em matéria de ajudas de Estado que “são essenciais para apoiar a subida de custos para as industrias”. António Costa fala na compra conjunta de bens fundamentais que inclui os combustíveis. Isto além da autorização para uma redução temporária do IVA dos combustíveis e a alteração aos mecanismos de composição do preço dos combustíveis.

Quanto à eletricidade com fim industrial, Costa anuncia que vai injetar mais 150 milhões de euros na tarifa de acesso à rede para baixar o custo da eletricidade para a indústria.

Quanto ao gás de botija, será estendida uma subsidiação de dez euros em garrafa para todos os beneficiários da tarifa social da eletricidade.

A partir da próxima sexta-feira, o Governo vai devolver em redução do ISP todos os potenciais aumentos da receita fiscal em sede de IVA. António Costa explica que a receita do ISP é independente do valor da gasolina e do gasóleo, a que varia é a receita do IVA e essa taxa não pode ser alterada, segundo regras europeias. Assim, à sexta-feira o Governo passará a estimar o preço dos combustíveis para os dias seguintes e definirá uma devolução para a semana seguinte.

Esta medida vai substituir a medida que estava em vigor, já que agora passa a ser calculado o valor por litro. “Se houver um aumento de cinco cêntimos no IVA pago por litro, as pessoas pagarão menos cinco cêntimos no ISP”, exemplificou Costa. “Neutralizamos o impacto na subida do preço naquilo que o Estado cobra”. Este medida “fica permanente”, disse o primeiro-ministro.

Costa fala do programa IVAucher, defendendo o sistema como “a forma mais simples” e “ágil” de o Estado conseguir “estabilizar os preços dos combustíveis”.

António Saraiva, presidente da CIP, foi o primeiro a sair da reunião e anunciou que Governo está a analisar medidas internas como linhas de crédito para empresas e apoios extraordinários para apoiar empresas no atual contexto.

João Vieira Lopes, da CCP, diz que o Governo está a estudar medidas ao nível fiscal, embora haja impedimentos europeus. As medidas “não são suficientemente concretas para se saber se estão ao nível das necessidades”, comentou Vieira Lopes à saída da reunião.

Eduardo Oliveira e Silva, da CAP, também alinha numa solução que responda aos “valores absurdos” dos combustíveis.

Na CGTP, Isabel Camarinha defendeu que “não sejam os mesmo a pagar as consequências de uma guerra que não provocaram”. E diz que as medidas apresentadas pelo primeiro-ministro são mais viradas para as empresas do que para os trabalhadores.

Lucinda Dâmaso, da UGT, disse estar “disponível para trabalhar ” para responder a todos os apoios necessários para responder às consequências de um conflito que condena.

Governo e parceiros sociais vão avaliar situação semanalmente, numa comissão de acompanhamento.