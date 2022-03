Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Num palco improvisado e com a bandeira da Ucrânia ao fundo, uma menina, em Kiev, foi filmada a cantar a versão ucraniana da canção “Let it Go”, do filme da Disney Frozen, enquanto se refugia num bunker com várias outras pessoas. O vídeo está a circular massivamente nas redes sociais e levou a intérprete da versão original, Idina Menzel, a mostrar solidariedade com o povo da Ucrânia, que está em guerra com a Rússia há 13 dias.

We see you. We really, really see you. ???????? https://t.co/Vhln1MjXpX — Idina Menzel (@idinamenzel) March 7, 2022

Num bunker, em Kiev, Amelia tem várias pessoas a ouvi-la e a gravar o momento, que a aplaudem assim que termina de cantar a versão ucraniana da conhecida canção. Idina Menzel, que dá a voz à princesa Elsa (a protagonista) na versão norte-americana do filme, publicou o vídeo no Twitter, com a legenda: “Nós vemos-vos. Vemos-vos realmente, realmente”, comentou.

A atuação já teve também uma reação da primeira-ministra da Escócia, Nicola Sturgeon, que republicou o vídeo no Twitter, com uma bandeira da Ucrânia.

A canção “Let it Go” ganhou vários prémios depois de ter sido lançada no filme Frozen, de 2013 — entre eles o Óscar de Melhor Canção Original ou um Grammy, um dos mais importantes prémios da indústria musical.