A noite desta sexta-feira foi marcada por mais episódios de sobressalto na Ucrânia devido à invasão russa. Desta vez, as autoridades ucranianas apontam à Rússia um ataque a um hospital que presta cuidados oncológicos, a vários edifícios residenciais em Mykolaiv, no sul do país, e ainda a uma mesquita em Mariupol, que abriga 80 civis, incluindo cidadãos turcos.

De acordo com o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, na sua conta do Twitter, “a mesquita do sultão Suleiman, o magnífico, e de sua esposa Roxolana, em Mariupol, foi bombardeada pelos invasores russos”. A mesma nota acrescenta que “é aqui que mais de 80 adultos e crianças estão abrigados do conflito, incluindo cidadãos turcos”. Não se sabe, no entanto, quando é que este ataque aconteceu.

The mosque of Sultan Suleiman the Magnificent and his wife Roxolana (Hurrem Sultan) in Mariupol was shelled by Russian invaders.

More than 80 adults and children are hiding there from the shelling, including citizens of Turkey. #StopRussianAggression#closeUAskyNOW pic.twitter.com/Uel5AoyZUt

