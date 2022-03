Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

LeBron James, de 37 anos, conseguiu fintar mais uma vez a mediania que tem marcado a temporada dos Los Angeles Lakers na NBA e marcou 50 pontos frente aos Washington Wizards depois de ter chegado aos 56 no último encontro que tinha realizado no Staples Centre (ou agora Crypto.com Arena). Durante a semana, a jornada da Liga dos Campeões começou com Lewandowski, de 33 anos, a fazer o hat-trick mais rápido de sempre da prova na goleada do Bayern ao Salzburgo na véspera de Benzema, de 34 anos, apontar também três golos na recuperação épica do Real frente ao PSG. A idade é um posto. Mas depois há Ronaldo.

Após ter falhado o último dérbi de Manchester com o City devido a uma lesão na anca, o avançado voltou às opções do United e para deixar marca naquele que foi o seu primeiro hat-trick desde que voltou a Inglaterra para representar os red devils e apenas o segundo pelo clube na Premier League… com uma diferença de mais de 14 anos entre ambos. Mais uma exibição para a conta daqueles que o chamam de G.O.A.T (Greatest of All Time) que terminou com uma conversa descontraída no relvado com Tom Brady, o G.O.A.T do futebol americano que encerrou este ano a carreira depois de ter batido quase todos os recordes como Ronaldo.

Estou muito feliz pelo meu primeiro hat-trick desde que voltei a Old Trafford! Não há nada que consiga bater este sentimento de voltar aos relvados e poder ajudar a equipa com golos e muito esforço. Voltámos a provar mais uma vez que podemos bater qualquer equipa em qualquer dia”, comentou nas redes sociais, “inundadas” com muitos parabéns de companheiros e adversários.

E, mais do que a obtenção dos três golos e da vitória importante para o Manchester United continuar na corrida ao quarto lugar da Premier League (e consequente apuramento direto para a fase de grupos da Liga dos Campeões), o número 7 conseguiu de uma assentada bater dois recordes mundiais no mesmo jogo.

Cristiano Ronaldo’s 807 goals breakdown: • 450 for Real Madrid.

• 136 for Manchester United.

• 115 for Portugal.

• 101 for Juventus.

• 5 for Sporting. The only player in history to score 100+ for 4 different teams. pic.twitter.com/a759Vcjl6a — TC (@totalcristiano) March 12, 2022

Por um lado, e neste caso de acordo com as contas feitas e homologadas pela FIFA, Ronaldo tornou-se o melhor marcador da história do futebol em encontros oficiais, chegando aos 807 golos e superando a marca que pertencia ao austríaco/checo Josef Bican (805), numa lista onde entram ainda no top 5 Romário (772), Pelé (767) e Messi (759). Em paralelo, e tendo já o recorde de golos a nível de seleções masculinas que era pertença do iraniano Ali Daei, o português passou também a ser, de acordo com a IFFHS, o jogador com mais golos no ranking dos marcadores por clubes, neste caso com mais três golos do que Romário (692-689).

A juntar a tudo isso, e em mais um número impressionante para um jogador que ainda marca três golos num jogo da melhor liga europeia aos 37 anos, Ronaldo conseguiu fazer o 59.º hat-trick da carreira, grande parte deles quando estava em Espanha: 44 no Real Madrid, dez na Seleção, três na Juventus e dois no Manchester United, com essa nuance de estarem separados por mais de 14 anos. Entre 807 golos na carreira, fez 450 pelos merengues, 137 pelos red devils, 115 pela Seleção, 101 pela Juventus e cinco pelo Sporting.

5⃣9⃣ hat-tricks de Cristiano Ronaldo en su carrera ???????? Real Madrid: 4⃣4⃣

???????? Portugal: ????

???????? Juventus: 3⃣

???????????????????????????? Manchster United: 2⃣ ???? De locos ???? pic.twitter.com/1JUXHun7a5 — Diario AS (@diarioas) March 12, 2022

Existem ainda mais três curiosidades que sobraram deste hat-trick com o Tottenham: o madeirense passou a ter 140 golos marcados de cabeça, um número que muitos não conseguem atingir no total da sua carreira; já subiu ao segundo lugar dos melhores marcadores da Premier League (12 golos, os mesmos de Diogo Jota e Sadio Mané) apenas atrás de Mo Salah (20); e conseguiu numa só noite mais golos do que aqueles que Lionel Messi já marcou na Ligue 1 em ano de estreia pelo PSG e já com 17 jogos (dois).