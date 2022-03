(em atualização)

Um alerta tsunami foi emitido para Fukushima após um terramoto de magnitude 7.3 ter atingido o Japão.

Tsunami Advisory has been isuued on March 16, 11:39 pm, A tsunami with an estimated height up to 1m is expected to strike the coastal regions of Miyagi.#JNTO

