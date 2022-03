Portugal Fashion. Obras de arte, questões de género e o amor na era digital. O Bloom arriscou na passerelle

Outra estreante na sala do Bloom foi Darya Fessenko. Tem 26 anos e em cinco coordenados apresenta a sua interpretação do apocalipse em pleno século XXI. “Hoje em dia temos várias previsões, mas não temos nenhuma versão moderna de como seria o apocalipse e, de facto, muita coisa mudou. Pensei em criar várias personagens e cada uma corresponde aquilo que considero ser um pecado, não o pecado como o conhecemos no contexto bíblico”, começa por explicar ao Observador, minutos depois dos aplausos na passerelle.

O primeiro coordenado do desfile é a personificação da figura da mitologia grega Pandora, o cinza e o prateado saltam à vista em armações nas botas de cano alto e em detalhes de alumínio numa espécie de luva. O segundo representa o canibalismo e com ele a crítica explicita a quem consome carne. “Num sobretudo vemos micas de plástico a imitar bolsos com várias caras, estes rostos foram moldados em barro e trabalhados com várias camadas de cola branca para fazer uma espécie de máscaras.”

Luxúria, guerra e morte foram os significados das sugestões que se seguiram, onde o vinil pintado à mão, os elementos gráficos, os acabamentos com laca e verniz ou o plástico, para dar um aspeto mais artificial a cada peça, reinam em casacos com ombros pontiagudos e calças com aberturas. Numa palete de tons que vai do preto ao branco, passando pelo vermelho e o verde tropa, a coleção de Dayra é marcada também pela própria maquilhagem, onde o aparentemente simples risco preto é usado para dar expressões diferentes a cada rosto.