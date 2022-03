Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

António Costa apresenta o novo Governo ao Presidente da República mal sejam apurados os resultados do círculo da Europa. Ou seja, ainda na quarta-feira à noite Marcelo Rebelo de Sousa receberá a composição do novo Governo, quase dois meses depois das eleições legislativas.

O calendário foi adiantado pelo próprio primeiro-ministro, em declarações aos jornalistas no final da reunião em Roma com o primeiro-ministro de Itália, Mario Draghi, o presidente do Governo de Espanha, Pedro Sánchez e o primeiro-ministro da Grécia, Kyriákos Mitsotákis.

Costa explicou que aguarda a “conclusão do apuramento do resultado das eleições”, que será na próxima quarta-feira, dia 23 de março, e só aí, “antes de partir para Bruxelas”, apresentará “a lista dos ministros que integrarão o próximo Governo” ao Presidente da República. Ou seja, “na noite de quarta-feira”, detalhou o primeiro-ministro: “Temos de aguardar que estejam apurados os resultados” das eleições no cículo da Europa. Na quinta-feira começa o Conselho Europeu, em Bruxelas, para discutir uma posição conjunta dos estados-membros sobre medidas para responder ao impacto da guerra na Ucrânia.

O calendário, garantiu ainda António Costa, está a ser “ajustado” com o Presidente da República, depois do atraso no processo de formação do novo Governo e de tomada de posse da Assembleia da República provocado pela repetição das eleições legislativas no círculo da Europa, que aconteceu no último fim-de-semana.

Neste momento, Costa diz que “o que é desejável é que o apuramento dos resultados decorra com total normalidade e o sentido cívico dos compatriotas seja tido em conta e os seus votos devidamente contados”.

Depois de apurados, os resultados têm de ser publicados em Diário da República e ao terceiro dia após essa publicação a Assembleia da República tem de se reunir. De acordo com o calendário já previsto, a publicação deve acontecer no dia 25, logo, o Parlamento tomará posse dia 28 e o Governo logo de seguida, em data que está nas mãos do Presidente da República.