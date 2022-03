Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O estado alemão da Renânia do Norte-Vestfália, em Bremen, perto de Hamburgo, iniciou o processo de alterar a leis locais de modo a modificar a legislação federal germânica, para proibir fumar em veículos na presença de mulheres grávidas e de menores. Os cientistas asseguram que o fumo em segunda mão provoca danos à saúde que ninguém seriamente contesta, daí a decisão de forçar a regulamentação do país.

A protecção dos fumadores passivos não é uma preocupação exclusiva deste estado alemão, ou até mesmo do país, que já tentou fazer aprovar legislação sobre o tema em 2019. O Reino Unido, por exemplo, conseguiu banir em 2015 o fumar a bordo nestas condições.

De acordo com os especialistas do Centro Alemão para a Investigação de Doenças Cancerígenas, todos os anos morrem 166 mil crianças vítimas do fumo passivo globalmente. O centro alemão recorda ainda que a concentração de fumo dentro de um veículo é até cinco vezes superior à que existe num bar, salientando ainda que, só na Alemanha, há um milhão de menores expostos a fumo em segunda mão em automóveis.

Segundo a imprensa germânica, a lei tem agora de ser aprovada pelo parlamento federal germânico, prevendo uma multa de 500€ a 3000€, um valor que certamente desincentivará quem vai a bordo de fumar e, com isso, poluir o ambiente a bordo.