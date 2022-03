Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

As visitas e os contactos entre Herbert Diess, CEO do Grupo VW, e Elon Musk, o homem à frente da Tesla, são regulares, sendo igualmente conhecida a boa relação e o mútuo respeito que os une, apesar da sã concorrência na disputa do mercado de veículos eléctricos. Diess deslocou-se a Austin, no Texas, para acompanhar o festival de cinema South by Southwest, que ali termina hoje, onde um dos eventos laterais era a apresentação nos EUA do novo ID.Buzz, o Pão de Forma eléctrico. O gestor alemão aproveitou a viagem para visitar uma das novas fábricas do seu amigo Musk, nos arredores de Austin, com Diess a revelar-se impressionado.

Após a sua incursão por aquela que a Tesla denomina gigafactory Texas, Herbert Diess afirmou numa das suas publicações no LinkedIn que “a nova fábrica de Elon, que ele denomina a máquina que produz outra máquina, é impressionante: tem 1,2 km de comprimento e 400 metros de largura, tudo sob o mesmo tecto, sem necessitar de logística da produção das células da bateria até à montagem final. Assim que estiver em funcionamento, deverá estabelecer novos benchmarks”.

De seguida, o CEO da Volkswagen AG congratula-se pelo facto de a VW ter decidido “construir uma nova fábrica em Wolfsburgo, pois sem ela seria impossível competir”. Aqui a referir-se à reformulação da histórica fábrica de Wolfsburgo, para acolher em breve os novos veículos da família Trinity, para os quais a estratégia da VW passa pela adopção de megacasts similares às que a Tesla já está a usar nas fábricas de Berlim, Texas e Xangai, estando previstos alguns avanços na linha de produção, mais integrada e com menor dependência de fornecedores. A fábrica de Wolfsburgo tem arranque previsto para 2026, com uma capacidade de produção de 250.000 unidades/ano.

A Tesla está em vias de iniciar a produção em série em três fábricas (Berlim, Texas e Xangai), todas novas e cada uma com a capacidade de produzir 500 mil unidades/ano, tendo entretanto actualizado a linha de Fremont, na Califórnia. Todas elas integrando a produção de células para as baterias, as novas 4680 cilíndricas, e a fabricação de veículos.